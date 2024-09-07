ГУР провело спецоперацию в России, поздравив с Днем разведки, – источники

Украина 7 сентября отмечает День военной разведки. Главное управление разведки решило "поздравить" россиян с праздником.

Источники 24 Канала заявили, что многие интернет-пользователи в России увидели открытку-поздравление. На ней была надпись: "Поздравляем Военную Разведку Украины – мудрый будет господствовать над звездами".

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Что известно об операции ГУР

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины провели спецоперацию ко Дню военной разведки Украины. Они оригинально поздравили россиян, разместив на многих российских вебресурсах открытку с поздравлением ГУР,

– заявили источники.

В частности, ее увидели по меньшей мере на нескольких вражеских сайтах.

Источники отметили, что эта операция – продолжение серии взломов вражеских веб-ресурсов и серверов, вывода из строя информационных и инфраструктурных систем на территории России.



ГУР провели операцию и на российских сайтах увидели картину-поздравление для ГУР / фото источников 24 Канала

"Киберпространство стало еще одним фронтом в современной войне и специалисты ГУР уже готовят новые операции", – анонсировали источники.

Кстати, перед этим Главное управление разведки осуществило атаку на сетевую инфраструктуру России. В частности, под ударом был "Лукойл", "Банк России" и органы российской власти.