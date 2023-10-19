Последние маски сняты, – в ГУР рассказали новые детали о "православных ЧВК" при РПЦ ФСБ

СБУ разоблачила РПЦ на создании так называемых "православных ЧВК" для войны против Украины. В украинской разведке заявили, что РПЦ – это структура ФСБ и рассказали новые детали.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что РПЦ – это не церковь и это учреждение не имеет ничего общего с Богом, верой и религией. Соответствующее заявление Юсов сделал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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В ГУР заявили, что России не хватает действующих инструментов для войны

По его словам, РПЦ – это часть спецслужб России, "которая называется РПЦ, но полное название – РПЦ ФСБ".

Представитель ГУР подчеркнул, что давно не новость то, что официально и публично люди в рясах от РПЦ участвовали в военных действиях, благословляли и освящали ракеты, оружие, бронетехнику, участвовали в учениях, мотивировали и поощряли рядовых россиян к геноциду украинцев, что является частью российской политики.

Юсов уточнил информацию о ЧВК в России. Он сказал, что ни в случае с РПЦ, ни в других случаях – частных военных компаний на территории России не существует.

Это все продолжение форм деятельности российских спецслужб, которые финансируются в той или иной мере из бюджетных или околобюджетных структур, и выполняют поставленные военно-политическим руководством кремлевским режимом задачи,

– сказал он.

Представитель ГУР резюмировал, что в России, очевидно, не хватает действующих инструментов, поэтому россияне "окончательно "палят" и эту структуру, которая в идеале должна публично отвечать за другие вещи".

Теперь видим, что последние маски сняты с РПЦ ФСБ,

– добавил Юсов.

"Православные ЧВК" при РПЦ: контекст