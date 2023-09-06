Не все вопросы закрыты, – в ГУР рассказали, погиб ли Пригожин в авиакатастрофе

В украинской разведке подтверждают смерть Дмитрия Уткина, который был заместителем главаря вагнеровцев Евгения Пригожина, и погиб в результате авиакатастрофы. В то же время относительно гибели самого Пригожина, то в ГУР МО говорят, что "еще не все вопросы закрыты".

Представитель ГУР МО Андрей Юсов, отвечая на вопросы, кто организовал ликвидацию руководства ЧВК "Вагнера", сказал, что разведка может подтвердить гибель Уткина и некоторых пассажиров.

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"Пока на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. Что касается Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Что касается организаторов, давайте подумаем, кому это еще может быть выгодно? Я думаю, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно", – отметил Юсов.

Комментируя то, сомневается ли украинская разведка в смерти Пригожина, Юсов подчеркнул, что нужно еще некоторое время.

Я просто сконцентрируюсь на том, что мы можем подтвердить гибель Уткина и еще нескольких соратников Пригожина. Что касается самого главаря ЧВК, я думаю, что нужно еще некоторое время подождать,

– сказал он.

На уточняющий вопрос, может ли Пригожин теоретически где-нибудь появиться, представитель ГУР МО ответил: "Мы должны оперировать подтвержденными фактами, нужно еще подождать..."

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