Не все вопросы закрыты, – в ГУР рассказали, погиб ли Пригожин в авиакатастрофе
Источник:Укринформ
В украинской разведке подтверждают смерть Дмитрия Уткина, который был заместителем главаря вагнеровцев Евгения Пригожина, и погиб в результате авиакатастрофы. В то же время относительно гибели самого Пригожина, то в ГУР МО говорят, что "еще не все вопросы закрыты".
Представитель ГУР МО Андрей Юсов, отвечая на вопросы, кто организовал ликвидацию руководства ЧВК "Вагнера", сказал, что разведка может подтвердить гибель Уткина и некоторых пассажиров.
Смотрите также 50 друзей Путина и проклятие Пригожина: кто из списка Гааги доживет до трибунала
В ГУР ответили, жив ли Пригожин
"Пока на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. Что касается Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Что касается организаторов, давайте подумаем, кому это еще может быть выгодно? Я думаю, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно", – отметил Юсов.
Комментируя то, сомневается ли украинская разведка в смерти Пригожина, Юсов подчеркнул, что нужно еще некоторое время.
Я просто сконцентрируюсь на том, что мы можем подтвердить гибель Уткина и еще нескольких соратников Пригожина. Что касается самого главаря ЧВК, я думаю, что нужно еще некоторое время подождать,
– сказал он.
На уточняющий вопрос, может ли Пригожин теоретически где-нибудь появиться, представитель ГУР МО ответил: "Мы должны оперировать подтвержденными фактами, нужно еще подождать..."
В России разбился самолет, на борту которого находился Пригожин: подробности
- 23 августа в Тверской области России разбился самолет, на борту которого находились 10 человек. В Росавиации заявили, что на борту находился один человек под именем Пригожина.
- Пропагандисты сообщили, что тело Пригожина якобы было опознано. По предварительным версиям, самолет могли сбить с С-300 или он взорвался из-за бомбы внутри.
- 29 августа Пригожин похоронен в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище. В то же время похороны бывшего главаря вагнеровцев почему-то происходили скрыто и без почестей.
- Пригожин был ликвидирован через 2 месяца спустя после того, как он организовал кратковременный мятеж в России.