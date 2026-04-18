"Неделю ничего не пил кроме мочи": оккупанты жалуются на катастрофу с логистикой

ГУР перехватило разговоры российской пехоты. Вражеские солдаты жалуются на критическую ситуацию с логистикой.

Разговоры о проблемах оккупантов Главное управление разведки МО выложило в собственных соцсетях.

Какова ситуация с логистикой у россиян?

ГУР поделилось новыми перехваченными разговорами солдат. В ней один россиянин делится подробностями катастрофы.

Уже неделю ничего не пил, не ел, кроме мочи. Что мне делать, я не могу, я не знаю, ничего не знаю, что делать,

– жалуется оккупант.

Российская армия не имеет средств доставки провизии на “ноль”, а то, что теоретически может добраться до позиций, регулярно уничтожается украинскими войсками.

Командир оккупанта дает пустые обещания, что, вероятно, в тот же день им смогут доставить еду. Однако первый солдат не верит ему и говорит, что слышит это третий день подряд. После чего он узнает, что у него не настолько тяжелая ситуация.

Возможности не было. У человека 11 дней ничего не было,

– "подбадривает" солдата командир.

Поэтому ситуация с поставками питания и воды на линию соприкосновения у россиян действительно не простая.

