Разговоры о проблемах оккупантов Главное управление разведки МО выложило в собственных соцсетях.
Какова ситуация с логистикой у россиян?
ГУР поделилось новыми перехваченными разговорами солдат. В ней один россиянин делится подробностями катастрофы.
Уже неделю ничего не пил, не ел, кроме мочи. Что мне делать, я не могу, я не знаю, ничего не знаю, что делать,
– жалуется оккупант.
Российская армия не имеет средств доставки провизии на “ноль”, а то, что теоретически может добраться до позиций, регулярно уничтожается украинскими войсками.
Командир оккупанта дает пустые обещания, что, вероятно, в тот же день им смогут доставить еду. Однако первый солдат не верит ему и говорит, что слышит это третий день подряд. После чего он узнает, что у него не настолько тяжелая ситуация.
Возможности не было. У человека 11 дней ничего не было,
– "подбадривает" солдата командир.
Поэтому ситуация с поставками питания и воды на линию соприкосновения у россиян действительно не простая.
