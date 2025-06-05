WP рассказало, как ГУР сорвало поставки оружия в Россию с Южной Африки

Украинские спецслужбы продолжают поражать мир дерзкими и успешными операциями против России. В последнее время в медиа волну восторга вызвала работа СБУ, а именно операция "Паутина". Впрочем, как оказалось, ГУР тоже не "пасет задних".

Так, The Washinghton Post выяснил, что за два дня до атаки на аэродромы агенты ГУР атаковали военную базу возле Владивостока. В нападении на стратегический объект оккупантов фигурировали "знаменитые" грузовики со взрывчаткой и дроны, передает 24 Канал.

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ГУР "перекрыло кислород" оккупантам в Южной Африке

Также издание отметило, что ГУР под руководством Буданова проводит масштабные операции в России и по всему миру.

Одной из тактик ГУР являются удары по силам "Вагнера" в Африке. Например, в июле прошлого года в результате операции было убито 84 вагнеровцев и 47 малийских военных.

Разведчики также осуществили операции в Южной Африке с целью сорвать поставки оружия в Россию.

В декабре 2022 года украинские агенты обнаружили, что российское грузовое судно "Lady R" пришвартовалось на военно-морской базе в южноафриканском городе Саймонстаун для получения оружия.

ГУР передал эту информацию США, после чего посол США в Претории публично выразил протест в мае 2023 года.

ГУР также удалось сорвать передачу оружия российскому грузовому самолету в ЮАР в том же году.

Когда в августе 2023 года учебный корабль ВМФ России "Смольный" прибыл в Кейптаун, Украина резко протестовала. По словам источников, некоторые офицеры рассматривали возможность атаки на корабль, но воздержались.