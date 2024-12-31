За декабрь уничтожено 9 российских железнодорожных локомотивов: горели тепловозы и электропоезда

В ГУР отчитались об уничтожении суммарно девяти единиц подвижного железнодорожного состава. Имеется в виду тепловозы, электровозы и электропоезда.

Они обеспечивали логистику российской армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральное управление разведки МО Украины в телеграмме.

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Где горели российские локомотивы

В течение декабря 2024 года в России произошли пожары, которые привели к уничтожению 9 единиц железнодорожного транспорта. Они, в частности, использовались для перевозки военной техники, оружия и боеприпасов.

Государство-агрессор несло потери в разных регионах.

Детали потерь по регионам:

Московская область : уничтожен 1 тепловоз 1ТЭ116 и 2 электропоезда ЭП2Д.

: уничтожен 1 тепловоз 1ТЭ116 и 2 электропоезда ЭП2Д. Рязанская область : потеря 2 электровозов ВЛ-80.

: потеря 2 электровозов ВЛ-80. Тюменская область : поврежден 1 локомотив СМ-2 и 1 автомотриса АГС-1Ш.

: поврежден 1 локомотив СМ-2 и 1 автомотриса АГС-1Ш. Ростовская область : уничтожен 1 электровоз ВЛ-80.

: уничтожен 1 электровоз ВЛ-80. Свердловская область: потеря 1 тепловоза УТМ-2М.

Напомним, ГУР отчиталось о результатах тактики тысячи порезов. По всей России в 2024 году вспыхивали объекты инфраструктуры. Это должно ослабить логистику оккупационной армии России.