За декабрь уничтожено 9 российских железнодорожных локомотивов: горели тепловозы и электропоезда
В ГУР отчитались об уничтожении суммарно девяти единиц подвижного железнодорожного состава. Имеется в виду тепловозы, электровозы и электропоезда.
Они обеспечивали логистику российской армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральное управление разведки МО Украины в телеграмме.
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Где горели российские локомотивы
В течение декабря 2024 года в России произошли пожары, которые привели к уничтожению 9 единиц железнодорожного транспорта. Они, в частности, использовались для перевозки военной техники, оружия и боеприпасов.
Государство-агрессор несло потери в разных регионах.
Детали потерь по регионам:
- Московская область: уничтожен 1 тепловоз 1ТЭ116 и 2 электропоезда ЭП2Д.
- Рязанская область: потеря 2 электровозов ВЛ-80.
- Тюменская область: поврежден 1 локомотив СМ-2 и 1 автомотриса АГС-1Ш.
- Ростовская область: уничтожен 1 электровоз ВЛ-80.
- Свердловская область: потеря 1 тепловоза УТМ-2М.
Напомним, ГУР отчиталось о результатах тактики тысячи порезов. По всей России в 2024 году вспыхивали объекты инфраструктуры. Это должно ослабить логистику оккупационной армии России.