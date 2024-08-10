ГУР уничтожило российский скоростной катер "Тунец" в Крыму: эпическое видео

10 августа 2024, 08:37
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Автор: Маргарита Волошина

Источник:

Главное управление разведки МО Украины

Россияне продолжают нести потери в Черном море. ГУР уничтожило еще один российский скоростной катер "Тунец".

Соответствующую операцию провели воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударного морского дрона MAGURA V5.

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ГУР уничтожило российский катер "Тунец" в Крыму