ГУР уничтожило российский скоростной катер "Тунец" в Крыму: эпическое видео
10 августа 2024, 08:37Читати новину українською
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Россияне продолжают нести потери в Черном море. ГУР уничтожило еще один российский скоростной катер "Тунец".
Соответствующую операцию провели воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударного морского дрона MAGURA V5.
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