Сбивание Ту-22М3: ГУР установило российских военных из состава экипажа бомбардировщика
Источник:ГУР МО
Украинские защитники сбили стратегический бомбардировщик 19 апреля 2024 года. ГУР уже установило данные оккупантов, которые летали на Ту-22М3.
Эксклюзивные детали операции по уничтожению Ту-22М3, проведенной ГУР и Воздушными силами, а также установленные данные российских военных преступников из числа экипажа самолета опубликованы в документальном материале Артема Шевченко.
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Имена и данные российских военных со сбитого Ту-22М3
Военная разведка Украины уже установила имена и подробные сведения о 4 военных преступниках из состава экипажа уничтоженного российского бомбардировщика Ту-22М3.
- Все смогли катапультироваться, правда, выжили только двое:
- командир корабля – Колесников Сергей Анатольевич, заместитель командира эскадрильи по военно-политической работе, майор, личный номер Е-199209. Проживает в Шайковке, дом 7, квартира 55, разведен, имеет дочь.
- Штурман авиаотряда – Скрябичев Александр Владимирович, капитан, личный номер Е-179241. Проживает в Шайковке, дом 1, квартира 8, жена – Скрябиечева Наталья, двое сыновей.
- Помощник командира корабля – Кононов Андрей Юрьевич, капитан, личный номер Ф-193346. Проживал в Шайковке, дом 1, квартира 41, жена – Кононова Светлана, две дочери. Был ликвидирован вместе с самолетом ТУ-22М3 19 апреля 2024 года.
- Штурман-оператор авиаотряда – Грушанин Андрей Александрович, старший лейтенант, личный номер МТ – 498741, разведен, детей нет. Также ликвидирован вместе с ТУ-22М3 19 апреля 2024 года.
Полные профайлы на этих летчиков и других российских военных преступников с подробным описанием их злодеяний размещены на специальном портале "Книга палачей украинского народа", который постоянно обновляется и пополняется,
– отметили в ГУР.
Коротко, что известно об уничтожении Ту-22М3
- Ту-22М3 19 апреля 2024 года взлетел с Северо-Кавказской авиабазы "Моздок" в станицу Кущевскую в Краснодарском крае России – рубежа пуска ракет Х-22 по территории Украины. Это был последний полет этого российского стратегического бомбардировщика.
- Начальник ГУР сообщил, что Ту-22М3 был поражен на расстоянии 308 километров. Кирилл Буданов отметил, что это первое сбивание самолета дальней авиации в этой войне.
- Самолет с бортовым номером "11" принадлежал в состав 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка (военная часть 33310, авиабаза "Шайковка" Калужской области).
- Этот авиаполк входит в 22-ю гвардейскую тяжелую бомбардировочную авиадивизию командования дальней авиации агрессора.
- Ту-22М3 упал вблизи хутора Богомолов в Ставропольском крае России.