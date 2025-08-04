ГУР Украины удалось получить секретную документацию о новейшей атомной подводной лодке России "Князь Пожарский". Это может раскрыть общие уязвимости подводного флота России.

"Князь Пожарский" базируется в Гаджиево Мурманской области и входит в состав Северного флота России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Смотрите также Украина хочет купить у Польши оружие на 120 миллионов евро в кредит, – Сибига

Что означает раскрытие данных о "Князе Пожарском"?

"Князь Пожарский" – это самый современный российский стратегический подводный ракетоносец класса "Борей-А". Это один из стратегических носителей межконтинентальных ракет, оснащен 16 шахтами для запуска Р-30 "Булава". Каждая из них способна нести до десяти ядерных боезарядов. Такая подводная лодка является ключевым элементом ядерной триады России.

Данные о "Князя Пожарского", могли быть получены в результате кибератаки. Это, по оценкам западных источников, создает серьезные риски для российских подводных операций, в частности в Арктике. Именно в этом регионе подводные лодки класса "Борей" традиционно несут боевое дежурство подо льдом.

Украинская разведка могла узнать не просто характеристики "Борея", но и уязвимости всего подводного ядерного флота России.

Последнее десятилетие Кремль интенсивно расширяет арктическую инфраструктуру – как военную, так и ресурсную. Россия вкладывает большие средства в разработку арктических месторождений и новых морских путей, стремясь закрепить за собой доминирование в регионе.

Что ГУР узнали о "Борей-А":

поименные списки личного состава экипажа подводной лодки вместе с данными о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;

боевые инструкции для экипажа;

боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;

предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;

получило инженерную документацию, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.

"Князь Пожарский" относится к атомным подводным лодкам проекта 955А класса "Борей-А". Его отличают хорошая маскировка, маневренность и значительный ударный потенциал. "Борей" систематически проводит учения в условиях Арктики.