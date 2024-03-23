Киберспециалисты ГУР атаковали сервер органов российской власти, – источники

Есть информация, что хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали российские серверы. Наши источники в ГУР подтвердили ее. Несколько сайтов с доменом gov.ru не работали, детали расскажет 24 Канал.

Это уже не первая атака на оккупантов в киберпространстве. В начале марта специалисты ГУР взломали сайт минобороны России, он не работал несколько суток.

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Какие сайты не работали

Была заблокирована работа сайтов www.avard.gov.ru, www.gov.ru (главный сайт) и конечный сервер fso.gov.ru. Речь о сайте государственных наград, сайте Федеральной службы охраны и сервере органов государственной власти России.

ГУР заблокировало работу российских сайтов / Скриншоты издания "РБК-Украина"

Два из них уже возобновили работу. Источники "Суспільного" говорили, что атаки продолжаются.

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ГУР и ІТ-армия Украины ведут настоящую кибервойну

Это подтвердили даже сами россияне – один из немногих случаев, когда они признали свое участие в войне против Украины.

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что украинские разведчики пытались сорвать "выборы".

Я назову вещи своими именами: мы находимся в состоянии войны с Главным управлением разведки Украины, которое уже на протяжении целого ряда времени пытается разрушить всю инфраструктуру, созданную для выборов,

– сказал он.

Во время атаки на серверы российского минобороны Украина получила не только ценную информацию, в частности персональные данные руководства, но и может установить, как устроена система ведомства оккупантов. Например, идентифицировать генералитет. Были заблокированы IP-телефонов, домены минобороны России и серверы, которые обеспечивали электронный документооборот структуры.

А еще разведчики уничтожили всю ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting. Она специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.