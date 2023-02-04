Боец ВСУ оценил перспективы будущей "Гвардии наступления"
В Украине приступили к формированию штурмовых бригад "Гвардии наступления". Добровольцы примут участие в освобождении оккупированных территорий Украины.
Как показала практика начала полномасштабного вторжения – люди, которые понимают куда и зачем пришли, являются более мотивированными. Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ и политтехнолог Петр Охотин.
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Стопами легендарного "Азова"
Сейчас ситуация на фронте горячая и решение о формировании соответствующих бригад является положительным. Кроме того, добровольцы получат право выбрать, к какой бригаде хотят присоединиться. Этот фактор больше мотивирует людей, чем получение распределения.
Что интересно, именно Министерство внутренних дел инициировало формирование "Гвардии наступления". В свое время легендарный полк "Азов" также был легализирован из добровольческого батальона в составе МВД и Нацгвардии.
Добровольцы получат качественное обучение
Охотин отметил, что батальоны будут формировать люди, имеющие боевой опыт. Следовательно, добровольцы пройдут качественное обучение.
Учитывая состав людей, организующих "Гвардию наступления", обучение там будет на высшем уровне с применением опыта, который показала эта война,
– сказал боец ВСУ.
Охотин прокомментировал создание "Гвардии наступления": смотрите видео
По его словам, в начале войны многие эксперты предполагали, что это будет конфликт низкой интенсивности, характерный для современного мира. Соответственно, это должна была быть и другая стратегия.
"За 11 месяцев войны уже получено и формализовано много опыта, а также обсуждено и перенесено в планы учений", – подчеркнул боец ВСУ.
В Украине формируют "Гвардию наступления": что известно
- О создании формирования сообщил временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, в "Гвардию наступления" войдут военнослужащие и правоохранители, героически зарекомендовавшие себя на фронте.
- Добровольцы не будут выполнять никаких тыловых задач, а будут заниматься исключительно освобождением оккупированных российскими захватчиками территорий.
- Набор подразделов уже открыт. Нацгвардия приглашает в "Буревий", "Червону калину", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" и легендарный "Азов". Государственная пограничная служба Украины ждет новых бойцов в бригаде "Сталевий кордон", а Нацполиция – в штурмовой бригаде "Лють".
- Политолог Валентин Гладких считает, что не все смогут по своим знаниям, умениям, физической форме и ментально-психическому здоровью пройти этот отбор и попасть на службу в украинскую "Гвардию наступления". По его мнению, это будет военная элита.