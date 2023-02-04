МВД готовит 8 штурмовых бригад: военный аналитик объяснил их специфику и цель

МВД начало создавать 8 штурмовых бригад, которые должны помочь Украине в контрнаступлении. Вероятно, они будут формироваться на основе батальонов специального назначения. Это будет действительно грозная сила.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, пока точно неизвестно, как именно будут формировать эти бригады. Он предполагает, что они будут создаваться, в частности, на основе батальонов специального назначения из Нацгвардии.

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Это батальоны, которые много лет тренировались именно по стандартам НАТО. Серьезные подразделения, способные решать серьезные задачи. Там люди, которые умеют пользоваться любым имеющимся у нас оружием и понимают минно-взрывное дело. Очень подготовленные люди,

– заметил Гетман.

Ждем мотивированных добровольцев из АТО

Как отметил Гетьман, на основе батальонов специального назначения только в Нацгвардии можно создать около 3-4 бригад. Он подчеркнул, что многие добровольцы с опытом участия в АТО еще 24-25 февраля пришли в те подразделения, где раньше проходили службу.

По его мнению, этих людей было бы уместно перевести сейчас в эти бригады. Он предполагает, что сейчас пойдет много рапортов из других частей на перевод в "Гвардию наступления".

Этих людей было бы уместно перевести в эти подразделения. Думаю, что так будет. Если все получится сделать быстро, то к марту можно успеть сформировать. Не знаю, как по пограничникам и полиции, а по Нацгвардии очень быстро можно сделать,

– считает Гетман.

Он убежден, что эти бригады существенно усилят возможности Украины в контрнаступлении. Но важно, чтобы государство могло обеспечить военных всем необходимым снаряжением, техникой и оружием.

МВД формирует "Гвардию наступления"