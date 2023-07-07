Об этом эксклюзивно для 24 Канала рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко. Она отметила, что людей к Гвардии наступления отбирали по достаточно жестким критериям.

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Кого из добровольцев взяли в Гвардию наступления

Павленко отметила, что остов бригад Гвардии контрнаступления составляют именно те офицеры и солдаты, которые имеют боевой опыт. По ее словам, эти украинские защитники уже проявили себя на разных участках фронта за 9 лет войны в нашей стране.

Часть из них получили ранения, уже прошли реабилитацию, протезирование, вернулись в службу. Есть такие, которые получили награды за достижения, которые они имели на фронте. То есть это те офицеры и солдаты, которые действительно имеют боевой опыт, готовы этим опытом делиться с другими и учить их тех, кто такого опыта не имеет,

– подчеркнула она.

Несмотря на это, замглавы МВД отметила, что в этих подразделениях есть и те добровольцы, кто присоединился к Вооруженным силам впервые. Кроме того, в гвардию приняли и тех людей, кто участвовал в боевых действиях, но затем по каким-то причинам были уволены или уволились самостоятельно.

Павличенко подчеркнула, что эти люди уже сейчас принимают участие и в наступательных операциях, и в ведущих стабилизационных мероприятиях. Именно поэтому она подчеркивает, что цель, которую в первую очередь закладывали в Гвардию наступления, наши воины продолжают успешно выполнять.

Как мотивировали людей на поступление в Гвардию наступления

Павличенко подчеркнула, что люди, которые вступали в Гвардию наступления, не нуждались в дополнительной мотивации. По ее словам, они получили достаточно много заявок на поступление.

"Мы это увидели во время набора, потому что действительно очень много людей вызвались и подали заявки в бригады Гвардии наступления. Но был еще достаточно жесткий отбор – это этапы физической подготовки, врачебной комиссии, психологического тестирования, собеседований. И я понимаю, что действительно попали даже не все, кто хотел", – сказала она.

Замглавы МВД также подчеркнула, что министерство проводило определенную информационную кампанию по поощрению бойцов к вступлению. Кроме этого, в рамках этого набора каждый мог выбрать, где именно они хотели бы проходить свою службу.

Я бы сказала, что у нас применялся человекоцентрический подход. То есть, смотрели на кандидата и определяли, где бы этот человек лучше мог бы быть привлечен,

– заверила Павличенко.

Напоследок она отметила, что все подавшие анкеты были высокомотивированы на службу в Гвардию наступления.

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