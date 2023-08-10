Упорно отвоевывают каждый клочок земли: на Юге работают 3 бригады "Гвардии наступления"

Украинские защитники ценой больших жертв совершают контрнаступление, идут вперед и дают отпор российским оккупантам. В частности, на Юге нашего государства в контратаках участвуют бойцы "Гвардии наступления".

В среду, 9 августа, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассказал о своем визите на линию фронта и награждении бойцов "Гвардии наступления". По его словам, именно на южных направлениях воюют воины бригад "Кара-Даг", "Красная калина" и "Спартан".

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"Гвардия наступления" воюет на Юге

Как отметил министр, украинские защитники прилагают максимум усилий для того, чтобы заставили врага отступать. Каждый день они приближают нашу победу, что становится возможной ценой огромных человеческих жертв и здоровья военных.

Работаем на южном направлении ведения боевых действий. Посетили три бригады гвардии наступления – "Кара-Даг", "Красная калина" и "Спартан". Наши герои делают все возможное, чтобы откинуть врага и продолжать наступательные действия.

Клименко констатировал, что работал вместе с командой в штабах боевых подразделений, где заслушал доклады руководителей направлений и руководителей штабов бригад наступления.

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По словам чиновника, вместе с тем состоялось награждение бойцов всех бригад "Гвардии наступления", особенно ярко проявивших свой героизм в уничтожении захватчиков за последнее время.

Мы также наградили военнослужащих всех бригад. Тех военнослужащих, которые в последние недели отличились в боях против врага. Конечно, победа дается очень тяжело, продвигаемся очень тяжело, враг упирается, но постепенно отвоевываем каждый метр нашей земли.



Какие есть бригады в "Гвардии наступления" / Картинка 24 Канала

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