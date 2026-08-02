Путин увидел 2 реакции: политолог назвал четкую цель, с которой Россия запустила ракету по Польше

В ночь на 30 июля во время массированной атаки на Украину на территорию Польши попала крылатая ракета. Впоследствии там признали, что она была российской. Однако премьер-министр страны Туск заявил, что оснований утверждать, что целью этого оружия была польская территория – нет.

Политолог Олег Лесной, комментируя в эфире 24 Канала реакцию Польши на вторжение в ее воздушное пространство российской ракеты Х-101, отметил, что на этот раз наблюдается прогресс, поскольку поляки признали, что это вооружение принадлежит России. Однако эту ракету они не сбили, хотя свои самолеты в небо поднимали.

Российская ракета упала в Польше: Кремль проследил за реакцией

У поляков, как подчеркнул политолог, на вооружении есть авиация, в частности F-16, они перенимали у Украины опыт и заявляли, что готовы как никогда. Однако действия и заявления польских властей по поводу ситуации с российской ракетой на территории Польши, по словам Лесного, сегодня не делают эту страну сильнее, а наоборот – более уязвимой для провокаций.

Потому что нападение может быть не обязательно со стороны "зеленых человечков", а это может быть мощная атака дронов и ракет. Сейчас практика показала, что, если это произойдет, то будут большие проблемы. Путин, возможно, на этот раз проводил тестирование. У меня нет данных, подтверждающих, просто ли она залетела или это была очередная провокация с целью проверить, как отреагируют,

– озвучил Лесной.

Путин проверяет страны НАТО: смотрите в видео

После этой ситуации, как подчеркнул политолог, стоит проследить за антиукраинскими настроениями в Польше, ослабнут ли они. Туск уже заявил, что оперативно рассмотрит вопрос о передаче ракет для систем ПВО Patriot Украине, чтобы российские ракеты не долетали до польской территории. По словам Лесного, Кремль сейчас будет наблюдать за реакцией правительства Польши на предмет готовности усилить поддержку украинской армии.

Когда страны ведут себя ялово, Путин уверен в себе. Он рассуждает так: хорошо, если я ломаю зубы об Украину, то сделаю серьезный шаг в сторону стран НАТО, проверю Статью 5. Я не уверен, что этот экзамен Альянс сдаст. Тогда он станет наглее и будет искать там, где легче. Если с Украиной не получается, будет искать другие варианты. У Путина на это мозгов хватит,

– считает Лисный.

А вот хватит ли ума, как задумался политолог, у нынешних политиков некоторых европейских стран, чтобы осознать, что война идет в Европе и что это вопрос времени, когда она пересечет границу того или иного государства – неизвестно. По его мнению, страны Балтии адекватно готовятся, но возлагают большие надежды на то, что НАТО вступится.

Политолог подытожил, что всем этим странам, расположенным в зоне угрозы со стороны России, нужно сделать один шаг: помочь Украине закрыть небо и наносить максимальный ущерб стране-агрессору, чтобы у нее не хватало времени, желания и финансов открывать второй фронт.