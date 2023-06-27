Атака на Кременчуг: сколько еще ракет Х-22 у России, может ли их сбивать Украина

Ровно год назад российские террористы беспощадно обстреляли Кременчуг. В частности, ударили Х-22 по ТЦ "Амстор". Сегодня оккупанты снова атаковали такими же ракетами.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона рассказал, сколько еще ракет Х-22 имеет агрессор. Об этом информирует 24 Канал.

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Сколько еще у Х-22 есть у России

К сожалению, у оккупантов еще достаточно Х-22. Игнат напомнил, что подобные ракеты Украина передавала России вместе с самолетами Ту-22 за газовые долги и в пределах так называемого разоружения.

К сожалению, эти ракеты у России сегодня есть. Там сотни единиц. Около 140 они уже использовали с начала полномасштабного вторжения в Украину,

– отметил спикер.

Добавил, что эти ракеты оккупанты уже не производят. Они советские и очень часто не долетают до цели.

Юрий Игнат отметил, что у Украины есть средства, чтобы сбивать Х-22. Однако, важно понимать, что такая ракета может развивать скорость до 5000 километров.

Поэтому уничтожать ее обычными средствами ПВО практически невозможно. Эту ракету может сбивать такой комплекс, как Patriot или другие, способные работать против баллистического вооружения. Там очень мало времени, чтобы экипаж зенитных ракетных систем мог отреагировать и уничтожить эту цель. Поэтому нужно больше средств против баллистики, потому что Х-22 заходит на свою цель обычно на баллистической траектории,

– подытожил Игнат.

Оккупанты снова атаковали Кременчуг