Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів, скільки ще ракет Х-22 має агресор. Про це інформує 24 Канал.

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Скільки ще Х-22 має Росія

На жаль, в окупантів ще достатньо Х-22. Ігнат нагадав, що такі ракети Україна передавала Росії разом з літаками Ту-22 за газові борги і в межах так званого роззброєння.

На жаль, ці ракети Росія сьогодні має. Там сотні одиниць. Близько 140 вони вже використали з початку повномасштабного вторгнення в Україну,

– зазначив речник.

Додав, що ці ракети окупанти вже не виготовляють. Вони радянські та дуже часто не долітають до цілі.

Юрій Ігнат зауважив, що в України є засоби, аби збивати Х-22. Однак, важливо розуміти, що така ракета може розвивати швидкість до 5000 кілометрів.

Тому знищувати її звичайними засобами ППО практично неможливо. Цю ракету може збивати такий комплекс, як Patriot, або інші, здатні працювати проти балістичного озброєння. Там дуже мало часу для того, щоб екіпаж зенітних ракетних систем міг відреагувати і знищити цю ціль. Тому треба більше засобів проти балістики, бо Х-22 заходить на свою ціль зазвичай на балістичній траєкторії,

– підсумував Ігнат.

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