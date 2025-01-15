Россия использовала для удара по Украине ракеты Х-55СМ, которые предназначены нести ядерный заряд

В ночь на 15 января 2025 года российские войска совершили масштабную воздушную атаку по Украине, применив 117 средств воздушного нападения. Среди них крылатые ракеты Х-55СМ с имитатором ядерного заряда.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 100% беспилотников и 85% крылатых и управляемых ракет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно о ракете Х-55СМ

Как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, во время атаки враг использовал крылатые ракеты Х-55СМ, которые обычно являются носителями ядерного заряда. Однако эти были оснащены только макетами боевых частей. Цель такого применения – отвлечь внимание ПВО и создать ложные цели.

Эти ракеты были запущены с Ту-95МС из Волгоградской области.

Справка: Ракеты Х-55СМ, которые отличаются от обычной версии Х-55 увеличенной дальностью полета до 3500 км благодаря конформным топливным бакам, изготавливались в СССР с 1987 года и продолжают производиться в РФ. Они используются для атак по Украине с ноября 2022 года.

В ходе атаки было применено 1 баллистическую ракету ("Искандер" или KN-23), 7 ракет Х-22 или Х-32 с Ту-22М3, 4 ракеты "Калибр", 27 крылатых ракет Х-101 и Х-55СМ, 4 управляемые ракеты Х-59 или Х-69, а также 74 беспилотника, среди которых "Шахеды" и дроны-имитаторы. В целом это 117 средств воздушного нападения, из них 43 – ракеты.

Украинские силы сбили 26 крылатых ракет и все управляемые ракеты Х-59/Х-69, а также 47 дронов. Остальные дроны не достигли своих целей. То есть обезврежено 85% ракет и 100% дронов.

По высокоскоростным Х-22, Х-32 и баллистической ракеты, их перехват требует систем ПВО, таких как Patriot или SAMP-T, размещения которых известно врагу. Впрочем ракеты, которые обошли системы ПВО не всегда достигали целей.

Российские войска нацелили удар по объектам газовой инфраструктуры на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковщине. По имеющейся информации, критических повреждений удалось избежать.

Напомним, российские войска 15 января атаковали запад Украины, подразделения ПВО уничтожили 20 крылатых ракет и 1 ударный БпЛА. К слову, целом по Украине враг выпустил 27 ракет, то есть абсолютное большинство была нацелена на западные области.