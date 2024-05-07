Китай взломал базу данных минобороны Британии, – Sky News
Источник:Sky News
Китай 7 мая взломал базу данных Минобороны Великобритании. Хакеры атаковали систему начисления заработной платы военнослужащим.
Министерство обороны убеждает, что все средства военным будут выплачены вовремя. В то же время структура начала проверку инцидента.
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Атака на минобороны Британии
Депутаты британского парламента 7 мая сообщили о массовой утечке данных, связанных с Министерством обороны. Хакерская атака была направлена на военнослужащих Британии. Кибератаке подверглась система начисления заработной платы нынешним военнослужащим и некоторым ветеранам. Хакеры получили доступ к именам и банковским реквизитам.
Сообщается, что за хакерской атакой, вероятно, стоит Китай.
Ожидается, что министр обороны Грант Шаппс вскоре выступит с заявлением, в котором сообщит "многоточечный план" по защите пострадавших военнослужащих. В то же время минобороны Великобритании надеется, что военные не будут обеспокоены собственной безопасностью. Им окажут необходимую помощь.
Из строя была выведена система подрядчика, что не подключена к основным компьютерным системам министерства обороны.
В это время был визит Си в Европу
- 5 мая китайский лидер Си Цзиньпин прибыл во Францию с официальным визитом. Это произошло впервые с 2019 года. Именно в этой стране глава Поднебесной начал свое европейское турне по разным странам.
- Сам Си отметил, что приехал с "тремя посланиями". Во время визита он обсудил с Эммануэлем Макроном торговые и дипломатические отношения, а также способы окончания войны в Украине.
- Китайский президент убеждал, что международные отношения должны регулироваться "взаимным уважением к суверенитету и территориальной целостности, взаимным ненападением, взаимным невмешательством во внутренние дела, равенством и взаимной выгодой, мирным сосуществованием".
- В то же время Си Цзиньпин выразил готовность "попросить все заинтересованные стороны об олимпийском перемирии во время будущих игр". Речь идет о возможности перемирия в Украине, секторе Газы и Судане на время Олимпийских игр в Париже.
- Также Китай обязался не продавать России любое оружие.