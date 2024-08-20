США впервые обвинили Иран в кибератаках на штабы Байдена, Харрис и Трампа

Представители американской разведки убеждены, что именно Иран ответственен за хакерские атаки на предвыборные штабы кандидатов в президенты Дональда Трампа, Камалы Харрис и бывшего кандидата Джо Байдена.

Правительство США впервые возложило на Ирак вину за эти взломы и даже рассказало о цели страны.

Смотрите также Получили, в частности, личные данные, – ГУР о хакерской атаке на производителя ядерного оружия

США официально обвинили Иран в кибератаках

ФБР и другие федеральные агентства США обнародовали совместное заявление. Они сообщили, что Иран "стремился получить доступ к лицам, которые имели прямой доступ к президентской кампании обеих политических партий".

По словам американских чиновников, целью хакерских действий было не только посеять раздор, но и сформировать результаты выборов, которые Иран считает "особенно важными с точки зрения влияния, который они могут иметь на интересы национальной безопасности".

Мы наблюдали все более агрессивную деятельность Ирана во время этого избирательного цикла, в частности в операциях влияния, нацеленных на американскую общественность, и кибероперациях, нацеленных на президентские кампании,

– говорится в заявлении.

Между тем миссия Ирана при ООН заявила, что эти обвинения якобы "необоснованные и лишены какой-либо основы" и попросила США предоставить доказательства. Страна утверждает, что якобы не имеет ни мотива, ни намерения вмешиваться в выборы.

Напомним, что неделю назад предвыборный штаб Дональда Трампа также заявил, что хакеры похитили внутренние документы его кампании, чтобы повлиять на выборы.