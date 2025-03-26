Лежат с самого утра: хакеры совершили масштабную атаку на "Лукойл", банки и мобильные операторы

Россияне утром 26 марта пожаловались на массированную хакерскую атаку на "Лукойл". Работников призвали не включать компьютеры и не пользоваться рабочими сервисами, чтобы не было утечки данных.

Тем временем клиенты на АЗС не могут расплатиться карточками за топливо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Шовинистка и "царица": хакеры взломали почту жены пропагандиста и депутата госдумы Гурулева

"Лукойл" лежит с самого утра

По словам сотрудников, сервисы нефтяной компании лежат с самого утра.

На рабочих экранах появились странные сообщения, после чего и заподозрили хакерскую атаку.

Доступ к системе клиентских пользователей и внутренних баз компании закрыт. При этом речь идет как о главном офисе, так и региональных отделениях,

– пишут в росСМИ.

Также парализована работа нескольких офисов. Там работники компании не могут воспользоваться электронными пропусками. Охрана их запускает внутрь только после проверки данных вручную.

Сколько времени займет восстановление пока неизвестно.

Однако, в 2024 году "Лукойл" уже подвергался подобной атаке. Тогда восстановительные работы продолжались примерно 3 дня.

Кроме того, массовый сбор фиксируют сразу у нескольких банков и мобильных операторов. Проблемы есть у ВТБ, Т-Банка, Альфа-Банка, Сбербанка, Яндекс Пей.

Также перестала работать российская система быстрых платежей. Пользователи жалуются на отсутствие возможности перевести или получить деньги уже около часа.