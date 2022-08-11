После признания россии спонсором терроризма хакеры атаковали сайт Сейма Латвии

Латвийский Сейм 11 августа признал россию государством, спонсирующим терроризм. Вскоре после этого на сайт ведомства совершили хакерскую атаку.

По состоянию на 13:50 зайти на сайт Сейма невозможно. Детали об атаке на государственный ресурс пока не сообщают.

Актуально Сейм Латвии признал россию страной-спонсором терроризма



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Что известно о признании россии спонсором терроризма

11 августа Сейм Латвии признал россию государством, спонсирующим терроризм в мире. Глава комиссии по иностранным делам Рихардс Кольс подчеркнул, что москва уже много лет поддерживает и финансирует террористов. Она является крупнейшим поставщиком оружия в Сирию, а также стоит за сбитием самолета МН-17 и отравлении семьи Скрипачей.

Латвийские чиновники подчеркнули, что российская армия жестко убивает украинцев и нарушает все международные правила. Они выразили солидарность с погибшими гражданами Украины.

Кстати, Рига призвала страны Евросоюза прекратить выдавать визы россиянам и белорусам. Заметим, что в Латвии россиянам перестали выдавать визы с 5 августа. Исключение – поездка на похороны близкого родственника.

В Офисе Президента поблагодарили латвийских коллег за важное решение и призвали другие страны ЕС брать пример. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россия уже давно заслужила статус страны, финансирующей терроризм.

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