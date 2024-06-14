"Выходите на митинг!": киберспециалисты ГУР нанесли удар по муниципальным сайтам России

Хакеры ГУР МО совместно с кибергруппировкой BO Team атаковали муниципальные сайты агрессора. В частности, на сайте Ульяновской администрации появилось якобы распоряжение городского головы с призывом выйти на митинг "в поддержку "СВО".

Кибератаке предшествовала фишинговая кампания, направленная также против других местных администраций, судебных инстанций и местного населения. Об этом сообщили источники 24 Канала в военной разведке Украины.

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Что известно о хакерской атаке

В результате киберудара по Ульяновской областной администрации, в частности, выведены из строя два гипервизора, уничтожено 10 виртуальных машин и 1 персональный компьютер. Также выведены из строя два коммутатора и суммарно стерто 20 терабайт данных.

Хакеры нанесли киберудар по муниципальным сайтам России / Скриншоты источников 24 Канала

Кибератаке предшествовала фишинговая кампания, направленная также против других местных администраций, судебных инстанций и местного населения.

В результате спецоперации, на сайте Ульяновской администрации появилось якобы распоряжение городского головы Болдакина с призывом выйти на митинг "в поддержку СВО". Позже в местных СМИ опубликовали сообщение о "фейке" от имени Болдакина в результате кибератаки,

– отметили наши источники.

Также добавили, что в результате киберудара в распоряжении подразделения BO Team оказались отчеты по "обходу кандидатов на военную службу". Интересно, что в них жителей Ульяновска местные чиновники называют "отрабатываемыми лицами".

Жители Ульяновска, если вам дорога ваша жизнь, – не выходите из дома! Сотрудникам администрации нужно выполнять план, они пойдут на все ради того, чтобы удержаться в своих креслах, они уже идут за вами! А еще лучше – сожгите администрацию, ведь шансов выжить после отправки в Украину практически никаких,

– отметили в своем обращении хакеры из BO Team.

Отчеты по "обходу кандидатов на военную службу" / Скриншоты источников 24 Канала

ГУР осуществило кибератаку на российские властные ресурсы и аэропорты