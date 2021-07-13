Хакеры снова напали на сайты президента и Службы безопасности Украины
Источник:Госспецсвязь
На официальные сайты президента и Службы безопасности Украины снова напали неизвестные хакеры. Государственная служба специальной связи и защиты информации нейтрализовала кибернападение
Отметили, что неизвестные совершили именно DDoS-атаки. Сейчас работу вебстраниц возобновили.
К теме Хуже, чем атомное оружие, – Данилов о кибератаках на государственные сайты
За пол года в Украине – 1,1 миллиона кибератак
"Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу", – отметил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.
За последние пол года произошло более 1,1 миллиона атак на государственные информационные ресурсы. В то же время заблокировали более 250 DDoS-атак.Отметим! Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил
Госспецсвязь призвала во время любых киберинцидентов относительно информационно-телекоммуникационных систем сообщать правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.
Кибератаки в Украине: коротко
- Фиксировать ряд кибератак Ситуационный центр кибербезопасности СБУ начал еще в апреле.
- Последний аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, которые обеспечивают поддержку интернет-представительств и сайтов президента Украины, СБУ и других органов государственной власти страны, произошел 6 июля 2021 года.
- Российские хакеры 9 июля атаковали вебсайт Военно-морских сил Украины.