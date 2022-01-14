Хакеры пытались "взломать" Нацбанк, но эту атаку удалось отбить

Во время глобальной атаки хакеров на сайты государственных органов состоялась попытка "взломать" и сайт НБУ. Однако в Нацбанке говорят, что нападение удалось нейтрализовать.

В НБУ говорят, что в течение последних дней на информационные сети осуществляли атаки неизвестные лица из разных частей мира. Попытка была и в ночь с 13 на 14 января.

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Все системы работают в штатном режиме, – НБУ

Все информационные системы Национального банка работали и продолжают работать в штатном режиме. В частности – система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть НБУ,

– сказали в НБУ.

В Нацбанке уверяют, что защита банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве организована, как следует. Для этого используют комплексы и системы защиты.

В НБУ работают центры киберзащиты

Центр киберзащиты Национального банка обменивается информацией о хакерских нападениях с другими государственными органами, банками, финансовыми учреждениями и тому подобное. НБУ призывает банки и других участников финансового сектора усилить меры безопасности для противодействия возможным кибератакам.

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Главное о глобальной атаке хакеров в Украине:

Атака состоялась в ночь с 13 на 14 января. Пострадали большинство правительственных сайтов.

Хакеры разместили на сайтах сообщения с угрозами украинцам на трех языках – украинском, русском и польском.

По словам вице-премьера Михаила Федорова, утечки персональных данных украинцев не произошло.

В Центре информационной безопасности сообщили, что вероятно, атаку провели из России.

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