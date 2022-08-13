Хакеры взломали российские каналы и передали "приветствие" военно-воздушным силам россии

12 августа в россии праздновали день военно-воздушных сил. Хакеры не могли оставить россиян без приветствия в такой день.

Неизвестные хакеры взломали российские телеканалы. Поэтому россиянам представился "исключительный случай" хоть где-то узнать о потерях оккупационной армии в войне.

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Что видели россияне

На экранах российских телеканалов появились кадры войны с подписями, что россия почти за полгода полномасштабной войны потеряла более 400 единиц техники и 1 000 военных из своих воздушных сил.

Также не забыли и о взрывах в Крыму, которые назвали "небрежностью командования", из-за которой российская авиация также понесла потери.

Эту картину хорошо дополняло печальное лицо путина и слова кремлевского диктатора о трагедии.

Хакеры взломали российские телеканалы: смотрите видео

российское минобороны тоже поздравило "креативно"

Утром 12 августа российское минобороны опубликовало пост ко дню военно-воздушных сил, в котором решили упомянуть о потерях. Довольно беспрецедентное событие с учетом того, как кремль скрывает свои потери.

минобороны россии заявило о 200 погибших пилотах. Цифры безусловно преуменьшены. Однако еще интереснее звучит завершение сообщения: "Завтра на их месте можем оказаться мы".

Сообщение минобороны россии получилось настолько резонансным, что его решили удалить.

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