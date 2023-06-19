Российский полковник еще и облегчил работу: украинские хакеры завладели секретными данными врага

Российский полковник Леонид Русин стал источником масштабной утечки информации. Благодаря его халатности украинские хакеры получили доступ к секретным и ценным данным.

Хакеры из сообщества "Кибер Сопротивление" нашли много интересного на почте Леонида Русина. Благодаря его халатности удалось добыть секретные данные о военных преступниках, тщательно скрывавших информацию о себе.

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Кто такой полковник Русин

Леонид Русин родился в 1979 году и дослужился до звания полковника. Он был начальником 610 Центра боевого применения и переучивания летного состава (воинская часть 41520), расположенного в Иваново. Этот центр связан аэродром "Северный". Там базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У. Их оккупанты используют для наведения ракет перед обстрелами территории Украины. В настоящее время Русин учится в военной академиии.

Русин хранил много секретной информации на своей личной почте. Его халатность привела к масштабной утечке данных.

Русин и его подчиненные офицеры / Фото InformNapalm



Какими данными завладели хакеры

Члены сообщества "Кибер Сопротивление" завладели полным доступом к почте Леонида Русина, его супруги Ольги Русиной и ближайшего окружения полковника, включая офицеров. Киберактивисты получили фотографии подчиненных Русина, списки лётных экипажей, паспортные данные российского полковника, адрес его проживания, телефон и т.д. Эти пилоты старательно скрывали данные и не "светились" в соцсетях. Хакеры идентифицировали всего 41 российского офицера. Они обнародовали только часть информации, а остальное передали нашей разведке.

Российские офицеры злоупотребляют алкоголем / Фото InformNapalm



Сам Русин облегчил работу хакерам. Он писал докладные по нарушителям режима секретности в воинской части, когда был начальником. В то же время оккупант хранил скан-копии документов российских офицеров на своей личной почте, что тоже считается нарушением.

Активисты также узнали, что Русина 17 сентября 2022 допросили как свидетеля по уголовному делу. В тот день он менял показания и пытался переложить вину на подчиненного офицера. А еще Русин постоянно нарушает правила дорожного движения, за что почти еженедельно получает штрафы. Кроме этого хакеры нашли немало фотографий, на которых российские оккупанты пьют. А еще на почте Русина хранились фотографии с "весеннего бала", куда пригласили офицеров и их жен.



Оккупанты и их жены / Фото InformNapalm

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