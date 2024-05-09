Вместо парада – "Крокус" и война: хакеры взломали эфир в Оренбургской области и Башкортостане

Нынешний "день победы" для россиян особенно отличился. Так, хакеры взломали эфир в Оренбургской области и Башкортостане.

Об этом сообщают российские СМИ. Как отмечается, неизвестные взломали эфир телепровайдера "Уфанет", сообщает 24 Канал.

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Показывали кадры из "Крокуса" и лица российских оккупантов

Так, вместо парада "победы" россияне в Оренбургской области и Башкортостане увидели кадры теракта в "Крокус Сити Холл", видео фальсификации выборов и фото участников войны в Украине с подписью "убийца" на каждом.

Хакеры взломали эфир телепровайдера "Уфанет": смотрите видео

Неизвестные взломали эфир телепровайдера "Уфанет". Они объявили импичмент Путину, обвинили его в фальсификации голосов, а также в развязывании войны с "ближайшим народом".

Не обошлось и без претензий относительно игнорирования российским диктатором во время крупных терактов. Сообщается, что каналы "Уфанет" смотрят в более чем 600 городах и поселках.

В видео неизвестные выразили недовольство действиям Путина: смотрите видео

Интересно то, что в пресс-службе компании прокомментировали, что эфир уже отключили. По словам представителей, по состоянию на сейчас специалисты "работают над ликвидацией проблемы".

Однако на этом еще не все

Более того, росСМИ сообщают, что хакеры взломали провайдер "ЛинкТелеком". Таким образом пользователям из Нижнего Новгорода показали ролик о кремлевском диктаторе Владимире Путине и войне в Украине.

Нам обещали, что этот серый человечек наведет порядок. Ельцинская семья выбрали его своим гарантом именно за полную никчемность и подчиненность,

– говорится на видеозаписи.

В Нижнем Новгороде ситуация подобная: смотрите видео

Сообщается, что видео показывали в течение нескольких минут, однако затем вещание прервали. По данным местных медиа, восстановить его не удалось до сих пор.

Российские хакеры взломали украинские каналы и транслировали парад в Москве