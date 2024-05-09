Про це повідомляють російські ЗМІ. Як зазначається, невідомі зламали ефір телепровайдера "Уфанет", повідомляє 24 Канал.

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Показували кадри з "Крокусу" та обличчя російських окупантів

Так, натомість параду "побєди" росіяни в Оренбурзькій області та Башкортостані побачили кадри теракту у "Крокус Сіті Холл", відео фальсифікації виборів та фото учасників війни в Україні з підписом "вбивця" на кожному.

Хакери зламали ефір телепровайдера "Уфанет": дивіться відео

Невідомі зламали ефір телепровайдера "Уфанет". Вони оголосили імпічмент Путіну, звинуватили його у фальсифікації голосів, а також у розв'язуванні війни з "найближчим народом".

Не обійшлося й без претензій стосовно ігнорування російським диктатором під час великих терактів. Повідомляється, що канали "Уфанет" дивляться у більш ніж 600 містах та селищах.

У відео невідомі висловили невдоволення діям Путіна: дивіться відео

Цікавим є те, що у пресслужбі компанії прокоментували, що ефір вже відключили. За словами представників, станом на зараз фахівці "працюють над ліквідацією проблеми".

Однак на цьому ще не все

Ба більше, росЗМІ повідомляють, що хакери зламали провайдер "ЛінкТелеком". Таким чином користувачам з Нижнього Новгорода показали ролик про кремлівського диктатора Владіміра Путіна та війну в Україні.

Нам обіцяли, що цей сірий чоловічок наведе лад. Єльцинська сім'я обрали його своїм гарантом саме за повну нікчемність і підпорядкованість,

– йдеться на відеозаписі.

У Нижньому Новгороді ситуація подібна: дивіться відео

Повідомляється, що відео показували протягом кількох хвилин, однак потім мовлення перервали. За даними місцевих медіа, відновити його не вдалося й досі.

Російські хакери зламали українські канали та транслювали парад у Москві