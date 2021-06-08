Хакеры из России атаковали полицию Нидерландов во время расследования катастрофы MH17, – СМИ

Голландская спецслужба AIVD обнаружила серьезную кибератаку на ИТ-системы полиции в 2017 году. К взлому причастны россияне.

Хакерская группа Cozy Bear, которая имеет связи со Службой внешней разведки России проникла в системы через сервер Академии полиции. Об этом изданию рассказали 4 анонимных источника.

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Полиция расследовала авиакатастрофу МН17

Полиция заметила взлом лишь после того, как об этом сообщила AIVD. Это вызвало "большую панику", по 2 причинам:

выяснилось, что полицейские системы плохо защищены;

на время атаки правоохранители расследовали уголовные дела в отношении MH17.

Издание отмечает, что полиции неизвестно, украли ли хакеры какие-то данные.

Это связано с тем, что полицейская сеть очень большая и сложная.

Было много вопросительных знаков. Как долго они были в системе? Это было впервые? Они уже собирали данные? Это было непонятно,

– отметил источник издания.

В то же время ни полиция, ни AIVD не комментируют хакерскую атаку.

Главное о сбитии самолета в небе над Донбассом

17 июля 2017 года пророссийские боевики сбили Boeing в небе над Донбассом. Из-за этого все находившиеся на борту люди погибли. Речь идет о 298 жертвах.

По делу обвиняют 4 человек: Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

7 июня в Гааге стартовало заседание суда по делу об авиакатастрофе MH17.



Главное об авиакатастрофе МН17 / Инфографика 24 канала