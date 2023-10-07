Как работает "Железный купол" в Израиле: впечатляющее видео
Начав очередную эскалацию в арабо-израильском конфликте, группировка ХАМАС выпустила по Израилю более 2000 ракет. Среди прочего, их сбивали и системы "Железный купол", созданные специально для противодействия таким угрозам.
Израильский комплекс противовоздушной обороны в очередной раз подтвердил свою эффективность. Однако пока последствия атаки ХАМАСа трудно оценить.
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Что происходит в Израиль
7 октября конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул с новой интенсивностью. Как свидетельствуют видеозаписи боевиков ХАМАСУ, утром им удалось проникнуть через ограждения, отделявшие Сектор Газы от территорий, подконтрольных Тель-Авиву.
Для этого были использованы дельтапланы и мотоциклы, а также от 2200 (по версии Израиля) до 5000 (версия ХАМАСа) ракет. Из-за эффекта неожиданности Израиль потерял контроль над пограничными селами, а также, вероятно, над одной военной базой.
Израильские СМИ сообщают по меньшей мере об одном убитом человеке в результате ракетных обстрелов. Также есть свидетельство, что ХАМАС мог прибегать к преступлениям против гражданских израильтян, в частности вывозу их на свою территорию.
Видео с работой "Железного купола"
Следует отметить, что ХАМАС не является регулярной армией и, соответственно, не может иметь достаточно мощных ударных средств. Ракеты группировки производятся в своем большинстве кустарным способом, а наблюдатели неоднократно фиксировали использование Хамасом даже крайне устаревших БМ-13 "Катюша", которыми Советский Союз воевал во Второй мировой войне.
Именно поэтому в случае Израиля возникла потребность в создании такого комплекса ПВО, который был бы эффективен против малых воздушных целей, в частности – против неуправляемых ракет.
Видео работы "Железного купола"
Особенность этого комплекса ПВО состоит в том, что каждая из его 20 ракет, находящихся в пусковой установке, выстреливается только тогда, когда радары просчитали траекторию полета вражеских средств поражения.
Если вражеская ракета угрожает гражданским объектам, тогда "Железный купол" выпускает ракету для ее сбивания. В то же время, когда ракета летит мимо цели, Израиль ее не сбивает.
Какова позиция Израиля относительно войны в Украине
- В прошлом году, после начала обстрелов критической инфраструктуры Украины, Израиль помог создать в Киеве систему оповещений о тревогах, которая предупреждала бы об угрозе именно тогда, когда ракета летит в определенный район города.
- В то же время за два года войны Израиль публично не заявлял о предоставлении Украине оружия, из-за чего подвергался критике в том числе Владимиру Зеленскому. В начале полномасштабной войны против России Киев стремился получить от Тель-Авива "Железный купол", однако Израиль не согласился передать его.
- Такая политика страны была обусловлена тем, что Израиль полагался на сохранение дружеских отношений с Москвой для использования ее влияния на близлежащие к Израилю мусульманские страны. Однако с неудачами в войне именно это влияние Россия и начала терять, а Тель-Авив – занимать более сочувствующую Украине позицию.