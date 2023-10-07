Как работает "Железный купол" в Израиле: впечатляющее видео

Начав очередную эскалацию в арабо-израильском конфликте, группировка ХАМАС выпустила по Израилю более 2000 ракет. Среди прочего, их сбивали и системы "Железный купол", созданные специально для противодействия таким угрозам.

Израильский комплекс противовоздушной обороны в очередной раз подтвердил свою эффективность. Однако пока последствия атаки ХАМАСа трудно оценить.

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Что происходит в Израиль

7 октября конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул с новой интенсивностью. Как свидетельствуют видеозаписи боевиков ХАМАСУ, утром им удалось проникнуть через ограждения, отделявшие Сектор Газы от территорий, подконтрольных Тель-Авиву.

Для этого были использованы дельтапланы и мотоциклы, а также от 2200 (по версии Израиля) до 5000 (версия ХАМАСа) ракет. Из-за эффекта неожиданности Израиль потерял контроль над пограничными селами, а также, вероятно, над одной военной базой.

Израильские СМИ сообщают по меньшей мере об одном убитом человеке в результате ракетных обстрелов. Также есть свидетельство, что ХАМАС мог прибегать к преступлениям против гражданских израильтян, в частности вывозу их на свою территорию.

Видео с работой "Железного купола"

По состоянию на 18:00 по Киеву известно о гибели по меньшей мере 100 израильтян, а также о 900 раненых. Среди прочего, ХАМАС удалось взять в плен нескольких израильских офицеров.

Следует отметить, что ХАМАС не является регулярной армией и, соответственно, не может иметь достаточно мощных ударных средств. Ракеты группировки производятся в своем большинстве кустарным способом, а наблюдатели неоднократно фиксировали использование Хамасом даже крайне устаревших БМ-13 "Катюша", которыми Советский Союз воевал во Второй мировой войне.

Именно поэтому в случае Израиля возникла потребность в создании такого комплекса ПВО, который был бы эффективен против малых воздушных целей, в частности – против неуправляемых ракет.

Видео работы "Железного купола"

Особенность этого комплекса ПВО состоит в том, что каждая из его 20 ракет, находящихся в пусковой установке, выстреливается только тогда, когда радары просчитали траекторию полета вражеских средств поражения.

Если вражеская ракета угрожает гражданским объектам, тогда "Железный купол" выпускает ракету для ее сбивания. В то же время, когда ракета летит мимо цели, Израиль ее не сбивает.

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