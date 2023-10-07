Атаки ХАМАС на Израиль: посол сказал, можно ли эвакуировать украинцев
Группировка ХАМАС выпустила по Израилю тысячи ракет. Пока нет технической возможности для эвакуации граждан Украины.
Однако, возможно, израильские силовики возьмут ситуацию под свой контроль до конца дня. Об этом в эфире национального телемарафона заявил посол в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает 24 Канал.
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Эвакуировать украинцев нет возможности
Корнийчук рассказал, что в посольство поступают обращения от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны. В частности, в секторе Газа проживают около тысячи украинцев, стоящих на консульском учете.
Кроме того, несколько семей обратились за помощью к дипломатам, поскольку их рейсы из Израиля отменили, а они боятся возвращаться в южные районы. Им оплатили проживание в гостиницах Тель-Авива.
Технической возможности у нас эвакуировать людей нет. Поэтому, как ранее сказал президент и посольство по этому поводу давало широкий комментарий, люди должны находиться в максимально безопасных местах, слушать поступающие от местного правительства команды и четко их придерживаться,
– подчеркнул посол.
Он надеется на то, что власти Израиля возьмут ситуацию под контроль ближе к вечеру.
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Палестинцы массированно обстреляли ракетами Израиль: что известно
- Палестинские боевики из сектора Газа утром 7 октября нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Из-за угрозы обстрелов в стране объявляли воздушную тревогу.
- В нескольких населенных пунктах раздались мощные взрывы. В результате атак уже есть погибшие и раненные среди гражданского населения.
- Глава военного крыла палестинского исламистского движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф заявил, что из Сектора Газа по Израилю якобы выпущено более 5 тысяч ракет. Также он объявил о начале операции "Наводнение".
- В свою очередь, в ЦАХАЛе отметили, что Израиль готов к войне с палестинскими боевиками. Там заверили, что нанесут ответные удары по Сектору Газа.