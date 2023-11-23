Туман войны: какие условия перемирия и обмена пленными Израиля с ХАМАС

Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении заложников в обмен на прекращение огня. Временное перемирие начнётся в пятницу, 24 ноября. Первое освобождение заложников должно состояться до 16:00.

Израиль и ХАМАС договорились об определенных обязательствах с обеих сторон, чтобы обмен пленными состоялся спокойно. О деталях временного перемирия и освобождении заложников 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер.

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По какому принципу будут освобождать пленных

Израильское правительство отказалось от принципа освобождения заложников за иностранным гражданством. Они будут увольнять всех граждан. В первую очередь говорится о детях. В то же время, если с ними есть родители – их должны уволить также. Хотя велика вероятность, что мужчин боевики ХАМАС не будут передавать Израилю.

Также ХАМАС обязался уволить пожилых людей.

Думаю, что ХАМАС с большим удовольствием вернет их (пожилых людей – 24 Канал) для того, чтобы сохранить более заложников, которые могут жить при "спартанских условиях". По меньшей мере, 50 человек должны уволить. Точного количества мы не знаем,

– заметил Цви Зильбер.

Израиль же за одного заложника должен освободить трех палестинских заключенных. Также говорится о женщинах и несовершеннолетних. Что касается подростков, то ХАМАС и другие террористические организации очень активно привлекают подростков к разной деятельности, промывают им мозги и всячески побуждают становиться террористами. Они также представляли определенную угрозу Израилю.

"Речь идет о соотношении 1:3, и для Израиля это очень хорошее соотношение. Мы обычно увольняли одного до тысячи или одного до нескольких сотен. Поэтому один к трем, мне кажется, это очень удачный результат торга", – подчеркнул журналист.

Цви Зильбер о перемирии между ХАМАС и Израилем: смотрите видео

Израиль не будет следить за ХАМАС

Кроме того, Израиль обязался, что в перемирие шесть часов в сутки в небе не будет их беспилотников и других средств разведки.

У них (ХАМАС – 24 Канал) будет такой туман войны, во время которого шесть часов в сутки они смогут что-нибудь перетаскивать, куда-то перемещаться, передислоцироваться так, чтобы Израиль не видел. Они требовали в течение всего перемирия, чтобы Израиль убрал средства наблюдения, но Израиль не согласился. Поэтому договорились о шести часах разведывательной тишины,

– рассказал Зильбер.

Это не первое временное перемирие между ХАМАСом и Израилем. Обычно во время них боевики все равно открывали огонь, опрокидывая ответственность на другие террористические организации.

Поэтому на этот раз Израиль настаивал на том, что в рамках перемирия, если террористы открывают огонь, вниз будет право отвечать, причем очень мощно и непропорционально.

"Это на 4 дня. Заложников будут освобождать частями. Соответственно, у них есть опция продления, то есть если они захотят и дальше продолжать освобождать заложников, то по 10 человек в день и максимальное перемирие будет до 10 дней", – отметил журналист.

Какую пользу могут получить от перемирия

Более того, боевики ХАМАС получают свободу перемещения из северной части Газы в южную.

"На самом деле я не представляю себе, что там стоят израильские солдаты, а мимо них идут вооруженные ХАМАСники, просят у них закурить, размахивая пистолетом, а они должны стоять и никак на это не реагировать. Не понимаю, как такое возможно. Но наше правительство официально не объявило, как все будет выглядеть", – отметил Зильбер.

Израиль готовит больницы, медиков и психологов, чтобы при необходимости сразу оказать освобожденным заложникам всю помощь. Кроме того, Сектор Газа получит топливо, гуманитарную помощь.

Мы наконец-то дадим международному сообществу то, чего они так требуют – улучшение гуманитарной ситуации, помощь эвакуированному населению в южной части Газы. Тогда мы получим еще больший временной коридор для того, чтобы продлить операцию и сбросить режим ХАМАС,

– подчеркнул журналист.

Однако при этом не следует недооценивать ХАМАС. Они очень хотят, чтобы на этом война и закончилась, то есть чтобы минимум половина Сектора Газа осталась под их контролем. Не исключено, что надеются, что в конце концов Израиль оттуда заберется и тогда они снова вернут весь Сектор Газа под свой контроль.

"Я надеюсь все-таки, что Израиль продолжит, потому что с ХАМАС пора заканчивать. Конечно, Ближний Восток не будет прежним после случившегося. Но посмотрим, как все будет складываться в дальнейшем", – подчеркнул Зильбер.

Освобождение заложников – это важный шаг, который может зародить почву для дальнейших действий. Однако надеяться на то, что все закончится быстро и легко, все еще нельзя.

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