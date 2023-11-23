Ізраїль та ХАМАС домовились про певні зобов'язання з обох сторін, аби обмін полоненими відбувся спокійно. Про деталі тимчасового перемир'я та звільнення заручників 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

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За яким принципом звільнятимуть полонених

Ізраїльський уряд відмовився від принципу звільнення заручників за іноземним громадянством. Вони будуть звільняти всіх громадян. Насамперед мовиться про дітей. Водночас, якщо з ними є батьки – їх повинні звільнити також. Хоч є велика ймовірність, що чоловіків бойовики ХАМАС не передаватимуть Ізраїлю.

Також ХАМАС зобов'язався звільнити літніх людей.

Думаю, що ХАМАС із великим задоволенням поверне їх (літніх людей – 24 Канал) для того, щоб зберегти заручників стійкіших, які можуть жити за "спартанських умов". Щонайменше 50 людей мають звільнити. Точної кількості ми не знаємо,

– зауважив Цві Зільбер.

Натомість Ізраїль за одного заручника має звільнити трьох палестинських ув'язнених. Також мовиться про жінок та неповнолітніх. Щодо підлітків – то ХАМАС та інші терористичні організації дуже активно залучають підлітків до різної діяльності, промивають їм мізки та всіляко спонукають ставати терористами. Тож вони також становили певну загрозу для Ізраїлю.

"Мовиться про співвідношення 1:3, і для Ізраїлю це дуже хороше співвідношення. Ми зазвичай звільняли одного до тисячі або одного до кількох сотень. Тому один до трьох, мені здається, це дуже вдалий результат торгу", – підкреслив журналіст.

Цві Зільбер про перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем: дивіться відео

Ізраїль не стежитиме за ХАМАС

Крім того, Ізраїль зобов'язався, що під час перемир'я шість годин на добу в небі не буде їхніх безпілотників та інших засобів розвідки.

У них (ХАМАС – 24 Канал) буде такий туман війни, під час якого шість годин на добу вони зможуть щось перетягувати, кудись переміщатися, передислокуватися так, щоб Ізраїль не бачив. Вони вимагали протягом усього перемир'я, щоб Ізраїль прибрав засоби спостереження, але Ізраїль не погодився. Тож домовилися про шість годин розвідувальної тиші,

– розповів Зільбер.

Це не перше тимчасове перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем. Зазвичай під час них бойовики все одно відкривали вогонь, перекидаючи відповідальність на інші терористичні організації.

Тож цього разу Ізраїль наполягав на тому, що в рамках перемир'я, якщо терористи відкривають вогонь, у низ буде право відповідати, причому дуже потужно і непропорційно.

"Це на 4 дні. Заручників звільнятимуть частинами. Відповідно, у них є опція продовження, тобто якщо вони захочуть і далі продовжувати звільняти заручників, то по 10 осіб на день та максимально перемир'я буде до 10 днів", – зауважив журналіст.

Яку користь можуть отримати від перемир'я

Щобільше, бойовики ХАМАС отримують свободу переміщення з північної частини Гази у південну.

"Насправді я не уявляю собі, що там стоять ізраїльські солдати, а повз них йдуть озброєні ХАМАСники, просять у них закурити, розмахуючи пістолетом, а вони мають стояти і ніяк на це не реагувати. Не розумію, як таке можливо. Але наш уряд офіційно не оголосив, як усе виглядатиме", – зазначив Зільбер.

Ізраїль готує лікарні, медиків та психологів, аби в разі необхідності одразу надати звільненим заручникам усю допомогу. Крім того, Сектор Гази отримає паливо, гуманітарну допомогу тощо.

Ми нарешті дамо міжнародній спільноті те, чого вони так вимагають – покращення гуманітарної ситуації, допомогу евакуйованому населенню у південній частині Гази. Тоді ми отримаємо ще більший часовий коридор для того, щоб продовжити операцію і скинути режим ХАМАС,

– наголосив журналіст.

Однак при цьому не варто недооцінювати ХАМАС. Вони дуже хочуть, щоб на цьому війна і закінчилася, тобто щоб щонайменше половина Сектора Гази залишилася під їхнім контролем. Не виключено, що сподіваються на те, що зрештою Ізраїль звідти забереться і тоді вони знову повернуть увесь Сектор Гази під свій контроль.

"Я сподіваюся все-таки, що Ізраїль продовжить, тому що з ХАМАС пора закінчувати. Звичайно, Близький Схід не буде колишнім після того, що сталося. Але подивимося, як все буде складатись надалі", – підкреслив Зільбер.

Звільнення заручників – це важливий крок, який може зародити підґрунтя для подальших дій. Однак сподіватися на те, що усе закінчиться швидко та легко все ще не можна.

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