Про це 24 Каналу розповів головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" Еміль Шлеймович. Він зауважив, що неглибокий фронт дозволяє Армії оборони Ізраїлю оновляти війська. Завдяки легкій логістиці підрозділ, який втомився від боїв, швидко міняють на інший.

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Сектор Гази розділений на чотири частини

Протягом двох-трьох днів йдуть бої на підступах до Індонезійської лікарні в Секторі Гази. З неї також є входи в тунелів. Терористи використовуються всі такі об'єкти як входи.

З'явилося повідомлення, що був завданий удар по одному з корпусів цієї лікарні, ймовірно, танками або з повітря. Таку інформацію поширюють з палестинського боку турецькі та російські джерела.

Ми поки не бачимо підтвердження з боку ізраїльських джерел, що був такий удар, але бої там ідуть,

– зазначив Шлеймович.

Стратегія Армії оборони Ізраїлю щодо знищення ХАМАС достатньо повільна. Сектор Гази у межах цієї стратегії розділений на чотири великі частини: Північ, Центр, Центр-Південь та Південь. Кожну частину ЦАХАЛ планує брати й зачищати поступово. До того ж у кожній з цих частин Армія оборони Ізраїлю спершу встановлює повний контроль над відкритим простором.

Водночас міста, які розташовані поруч, беруть в кільце, а потім починається просування всередині міст та зачистки. Швидкість просування приблизно 1 кілометр на день. За оцінками Армії оборони Ізраїлю, це займе приблизно 2 місяці, якщо події розгортатимуть згідно з планом,

– зазначив головний редактор ізраїльського порталу "Деталі".

Втім, є один нюанс – північна частина охоплює місто Газа, яке є стратегічним центром ХАМАС. Поки що існує припущення, що ватажок ХАМАС в Газі веде затяжні переговори щодо звільнення частини заручників в обмін на триденне перемир'я, щоб відтягнути час та знайти можливість для втечі на Синайський півострів.

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Палестина не може протидіяти терору на власних територіях

За минулу добу в Газі було ліквідовано три польових командири, а також певну кількість рядових бойовиків. Паралельно продовжується велика зачистка на території округа Юдея та Самарія. Там кількість затриманих досягло 1850 людей. Як зауважив Шлеймович, таку масову зачистку не проводили з часів другої Інтифади.

Інтифада (від арабського "повстання") – арабський бойовий рух, спрямований на захоплення території Палестини.

Той факт, що палестинська адміністрація не може протидіяти терору навіть на власних територіях, зокрема на північній Самарії, є одним з аргументів для ізраїльської влади не передавати в майбутньому контроль за Газою та палестинською автономією президенту Махмуду Аббасу.

"В Ізраїлі пройшли рясні дощі. Згідно з оцінками спеціалістів, це дає тактичну перевагу ЦАХАЛ. Ми бачимо зниження ракетних обстрілів", – додав зазначив головний редактор ізраїльського порталу "Деталі".

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