Серьезно подготовился: военный обозреватель из Израиля сказал, как ХАМАС смог совершить вторжение

Террористическая организация ХАМАС 7 октября объявила о начале военной операции "Потоп аль-Аксы" против Израиля. Под ударом палестинских боевиков оказались юг и центр страны.

Концепция рутинной обороны не сработала, поскольку израильские военные рассчитывали на разведывательную информацию о масштабных действиях. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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Боевой потенциал террористов

ХАМАС – это исламистское движение, берущее начало с международного движения "Братья-мусульмане". Население Сектора Газа примерно 2 миллиона человек. Территория плотно застроена.

Граница между Израилем и Сектором Газа составляет 64 километра. Граница представляет собой укрепленный рубеж, в частности подземный забор, который предотвращает проникновение по туннелям, и внешний забор,

– отметил Шарп.

Движение ХАМАС – это не просто террористическая организация, это фактически настоящая армия численностью около 40 тысяч человек. Подразделение "Нухба" 7 октября совершили рейд на территорию Израиля.

ХАМАС вооружен стрелковым оружием, минометами, гранатометами, управляемыми противотанковыми ракетами, в том числе российскими "Корнетами". Также палестинские боевики получают иранские копии "Корнетов".

Террористы хорошо подготовили оборону. Под сектором Газа сотни подземных тоннелей и бункеров. С учетом того, что Израиль соблюдает законы войны, то нанесения бомбовых и артиллерийских ударов очень точечные, ведь это может приводить к большому количеству жертв среди мирного населения,

– сказал военный обозреватель из Израиля.

"Младший" брат движения ХАМАС – движение Исламский джихад. Проиранская организация, которая находится на полном вооружении и финансировании Тегерана. ХАМАС также получает финансовую и военную помощь от Ирана.

Террористы имеют большой ракетный арсенал, в частности, ракеты дальностью 150 километров, что является критическим для Израиля. ХАМАС получал контрабандно от Ирана через Египет ракеты советского, северокорейского производства. Однако когда с контрабандой начали серьезно бороться, то палестинцы наладили собственное производство.

Ошибочно думать, что речь идет о подделках и водопроводных трубах, начиненных порохом. В ХАМАС есть много специалистов не только с высшим техническим образованием, но и научными степенями. Они ездили на учебу в Иран,

– отметил Шарп.

По его словам, сегодняшние события, это один из самых больших провалов израильского разведсообщества за последние десятилетия. Концепция рутинной обороны опиралась на то, что подготовка к крупной операции террористов будет выявлена заранее и соответственно будут приняты необходимые меры.

"Как могло случиться, что такого не произошло, будут разбираться позже. В результате террористы достигли полной тактической и стратегической неожиданности", – отметил военный обозреватель из Израиля.

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Задание израильской армии

В настоящее время перед армией Израиля стоит задание закончить зачистку и полностью убедиться, что террористов на территории страны нет. Задача сложная, поскольку местность застроена, каждый уголок может таить опасность. А дальше война, которая должна изменить статус территории Сектора Газа.

ХАМАС должен заплатить такую цену, чтобы оставшимся в живых это стало наглядным уроком. Израиль не имеет права выглядеть побежденным,

– подчеркнул Шарп.

В стране уже началась массовая мобилизация резервистов. Властям осталось решить, пойдет ли ЦАХАЛ на сухопутную операцию, призванную уничтожить военный потенциал ХАМАС и его руководство.

"Все будет долго и очень непросто", – сказал военный обозреватель из Израиля.

Проникновение дельтапланов

Террористы на дельтаплане смогли перелететь забор на границе. Их не остановила ни авиация, ни ПВО. А все потому, что расстояние от границы до цели, куда летели боевики, мизерное и для того, чтобы реакция ПВО была моментальной, средство должно стоять очень близко и в идеальной готовности. На дельтаплане террорист может перелететь через забор в считанные секунды.

"Это всегда был худший сценарий, считавшийся фантастическим. Думали, что благодаря серьезным разведывательным возможностям удастся выявить и подавить террористов. Противник подготовился серьезно и со своей точки зрения добился колоссального успеха", – объяснил Шарп.

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