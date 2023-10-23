ХАМАС освободил из плена 2 пленных пожилых женщин: посредником выступил Красный Крест

При содействии Красного Креста из плена боевиков ХАМАС удалось уволить еще двух человек. Сами палестинцы сообщили, что сделали это "по гуманитарным причинам".

Ранее СМИ сообщали, что Красный Крест планирует принять около 50 заложников с двойным гражданством из Газы. Израиль в этих переговорах не участвует.

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Заложники вышли из Газы

Вечером 23 октября ХАМАС заявил об освобождении двух пленных при посредничестве Египта и Катара. Решение приняли по "гуманитарным причинам". Красный Крест также подтвердил передачу и заявил, что способствовал принятию соответствующего соглашения.

Наша роль нейтрального посредника сделала это возможным и мы готовы содействовать любому предстоящему освобождению. Мы надеемся, что они скоро вернутся к своим близким,

– написали в организации.

Сообщается, что освобождёнными есть 79-летняя Нурит Купер и 85-летняя Йохевед Лифшиц. Египетский телеканал опубликовал кадры, на которых женщины лежат в машинах скорой помощи при проверке на пропускном пункте. Следует добавить, что их мужи до сих пор остаются в Газе.

Нурит Купер на контрольно-пропускном пункте Рафах / AlQAhera News

Внук Йохевед Лифшиц рассказал, что она в Египте и скоро должна переехать в Израиль. Семья уже смогла пообщаться с освобожденной женщиной. Парень надеется, что это только начало освобождения всех заложников.

Йохевед Лифшиц скоро отправится домой / AlQAhera News

Израиль не участвовал в переговорном процессе, однако подтвердил освобождение граждан. В субботу ХАМАС заявлял о желании передать этих женщин, но по словам палестинцев, якобы их отказались принять. Тогда Биньямин Нетаньяху заявил, что не будет реагировать на "пропагандистскую ложь".

ЦАХАЛ готовится к наземной операции

В Израиле продолжается подготовка к проведению наступления в секторе Газа. Этот процесс занимает время, ведь предварительные планы Армии обороны Израиля пришлось переформатировать из-за новых обстоятельств. Решение отложить операции было верным – палестинцы только этого и ждали.

Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что операция может длиться как один месяц, да и два, три – пока ХАМАС окончательно не будет уничтожен. Он добавил, что перед тем, как террористы встретятся с бронетанковыми и пехотными силами Израиля, они будут атакованы бомбами ВВС.