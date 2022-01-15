"Хаммеры" США с новыми ракетами разрешили бы ситуацию на Востоке Украины, – американский эксперт

Быстрым решением ситуации с российской угрозой на Востоке Украины стали бы американские внедорожники HMMWV с легким бронированием. Они оснащены противотанковыми ракетами TOW-2.

Быстрое и эффективное решение угрозы

Техника помогла бы справиться с угрозой России на Востоке Украины. Такое мнение высказал американский военный эксперт Филипп Карбер.

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По его словам, корпус морской пехоты США отправил на хранение внедорожники HMMWV, на которые установлены противотанковые ракетные комплексы TOW-2.

Справиться с российской угрозой помогла бы отправка Вооруженным силам Украины:

500 единиц боевых машин пехоты Bradley и HMMWV с ракетами TOW-2;

"несколько сотен Javelin".

Однако он отметил, что сценарий с появлением на Донбассе американских БМП с противотанковыми ракетами можно считать очень маловероятным.

Запуск противотанковой ракеты с внедорожника HMMWV / Фото Defense Express

Последние новости об угрозе вторжения России

В США подготовили уже второй законопроект, предусматривающий санкции лично против президента Владимира Путина в случае нападения на Украину.

Аналитики Conflict Intelligence Team заявили, что российские войска, которые отправили в Беларусь якобы для "учений", могут стянуть к границе с Украиной.

По данным иностранных изданий, перед полномасштабным наступлением Кремль может прибегнуть к провокациям на Донбассе. В частности, агрессор хочет повторить сценарий 2014 года.

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