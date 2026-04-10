В США может состояться бой "в клетке" между сыновьями Трампа и Байдена, – Reuters

Американцы могут стать свидетелями необычного противостояния накануне празднования 250-летия независимости страны. Речь идет о возможном бое в клетке между сыновьям действующего президента США и сыном его предшественника.

В четверг, 9 апреля, Хантер Байден, сын экс-президента-демократа Джо Байдена, вызвал на бой старших сыновей республиканца Дональда Трампа – Дональда-младшего и Эрика. Об этом пишет Reuters.

Смотрите также "Неблагодарные тунеядцы": медиа узнали, как Трамп жаловался Рютте на НАТО

Состоится ли бой между сыновьями президентов США?

Байден рассказал, что получил звонок от левого блогера Эндрю Каллагена, который якобы планирует организовать такой поединок.

Я сказал ему, что согласен 0 на 100%, если он это организует. И даже если нет – я все равно приеду,

– заявил Хантер в видео, опубликованном в Instagram Channel 5 Каллагена.

Сын Байдена вызывает сыновей Трампа на поединок: смотрите видео

В Трампа и Белом доме заявление сына экс-президента пока не комментировали.

Пока неизвестно, состоится ли такой бой и когда именно.

В то же время Белый дом планирует провести подобное мероприятие – но с участием профессиональных бойцов UFC – 14 июня в рамках празднования 250-летия США.

Напомним, Джо Байден стал президентом после победы над Дональдом Трампом на выборах 2020 года, результаты которых Трамп до сих пор безосновательно оспаривает. Этот потенциальный поединок напоминает нереализованную идею 2023 года о бое в клетке между техномагнатами Марком Цукербергом и Илоном Маском.

В истории США уже были подобные конфликты – в частности дуэль 1804 года между вице-президентом Аароном Берром и бывшим министром финансов Александром Гамильтоном, которая завершилась гибелью последнего и фактическим крахом политической карьеры Берра.

Хантер Байден, Зеленский и Трамп: что известно