Война в Украине все больше напоминает Первую мировую

Российское вторжение в Украину является частью российского проекта, направленного на подрыв постсоветского пространства, но оно также содержит зачатки других событий. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Характер этой войны

На самом деле это типичная постколониальная конвульсия (вроде французского Вьетнама или Алжира), смешанная с эпохальной имитацией кисинджеровской ликвидации Сальвадора Альенде в Чили (чтобы почувствовать себя великой державой со своей неприкосновенной сферой влияния).

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Есть также что-то, напоминающее неудачные планы Слободана Милошевича относительно Великой Сербии (хотите независимости? Тогда вы платите за это половиной Украины) и непоследовательные параллели с мотивами столкновений в бывшей Югославии: язык, этническая принадлежность, религия, священная земля, колыбель нашей цивилизации и анахронизмы такого рода.

В Мариуполе и в других городах россияне воспроизвели методы преступной городской войны, впервые внедренные в Сирии. С добавлением ужасного и извращенного ингредиента: откровенных угроз использования ядерного оружия.

На оперативном уровне это жестокая, неуклюжая и неудачная имитация американских операций в Кувейте, Сербии и Ираке (преимущество в воздухе, использование крылатых ракет и т.д.), но без какого-либо надежного идеального, идеологического или простого прикрытия мести.

Благодаря бою в аэропорту Гостомеля, который не позволил россиянам высадиться под Киевом, так называемая "специальная военная операция" провалилась. Это название также указывало на ожидаемую краткость российского вмешательства и желание быстро заменить легитимную украинскую власть на навязанную Россией марионеточную власть, поставив мир перед фактом.

Мир, по сути, оставался наблюдать: анализы НАТО и Пентагона, опубликованные также в немецких газетах, предсказывали достаточно быструю победу России. Президенту Владимиру Зеленскому американцы предлагали спасательную поездку в Польшу, но он отказался. Смелость и решительность украинцев сорвали российские планы.

Огромный просчет, допущенный Кремлем в феврале 2022 года, сделал эту военную авантюру чем-то совсем не таким, как планировал Владимир Путин. Война превратилась в драматическую борьбу за выживание с обеих сторон. Для Украины на карту поставлено выживание государства и самой нации, поскольку россияне имеют явное намерение любыми средствами денационализировать украинское население, которое может попасть под их контроль.

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Нерациональный Путин поднял ставки до максимума

Режим Путина не переживет полного поражения или возвращения своих войск к границам 2022 года, а Россия серьезно рискует возможностью распада, если ее армия не выиграет эту войну. То, что фактически является последней евроазиатской территориальной империей, распадется на несколько государственных образований, если режим Путина упадет, притянув с собой к катастрофе российское государство, с которым он сейчас почти полностью отождествляется.

Чтобы спастись от собственного коллапса, вместо того, чтобы применить рациональную стратегию выхода, режим Путина поднял ставки до максимума, аннексировав 4 украинские области (кроме Крыма в 2014 году). Два областных центра – Запорожье и Херсон – находятся под контролем Украины, что делает эту аннексию самой странной в истории. Это привело к радикальной трансформации российских военных усилий, не в последнюю очередь потому, что профессиональная армия почти вся была разрушена всего за несколько месяцев войны в Украине. Тогда Россия начала ползучую всеобщую мобилизацию и должна была превратить свою экономику в экономику войны.

Победит тот фронт, который упадет на мгновение позже

Война постепенно меняет свой характер и становится чем-то очень похожим на Первую мировую, поскольку она велась на Западном фронте. За исключением некоторых маневров украинской армии, которые напоминают немецкие маневры на Восточном фронте. Операция Украины в Курской области имеет разумную функцию – сделать войну менее позиционной. Российское командование демонстрирует, что оно не пренебрегает жертвовать жизнями своих солдат в штурмах.

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Однако влияние украинских диверсионных маневров на российские ресурсы пока не понятно, даже если они должны истощать российские резервы, привлекая их к обороне длинной российско-украинской границы (около тысячи километров) между Харьковом и Беларусью. Поэтому общая картина остается войной на истощение.

Кроме того, в отличие от Первой мировой войны, к сожалению, для Украины, которая является менее оснащенной на той территории, сейчас даже воздушное оружие и ракеты большой дальности способствуют истощению внутреннего фронта и материально-технического обеспечения.

Если все будет так продолжаться, можно предсказать, что конечный результат будет очень похож на тот, что был в Первой мировой войне. То есть что победит тот фронт, который упадет на мгновение позже вражеского.

Запад должен это понимать еще и потому, что эта война является своеобразным вызовом России навязать свою гегемонию Европе. Поэтому США, Европейский Союз, НАТО должны не дать Украине упасть на мгновение раньше России. Они должны помочь эффективно реагировать (включая удары вглубь российской территории) пока российская атака не исчерпает себя.

Тогда нам придется начать снова с обломков абсурдного разрушения, которого желал режим Путина. Нам придется построить систему гарантий, которая будет надежной и эффективной, и которая не будет иметь позорного конца вроде Будапештского меморандума.