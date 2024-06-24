Какой антидемократический блок создает Китай: Харитонов назвал его цель

Китай усиленно создает так называемый антидемократический блок стран. Эта ситуация чрезвычайно выгодна для России.

Об этом 24 Каналу рассказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что прежде всего в этот антидемократический блок входит "ось зла" – Китай, Россия и Иран. Также тут можно отметить более мелких сателлитов – Беларусь, КНДР, Венесуэла, Сирия, несколько африканских стран и т.п.

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Китай расширяет этот блок

Как отметил Харитонов, опасно, что Китай работает над расширением этого антидемократического блока. Это происходит на модели БРИКС. Туда уже подались на вступление новые государства.

Какова цель этого всего? Создать альтернативную экономическую, финансовую мировую систему, которая будет функционировать вне режима санкций. Это позволит автократическому миру и его приспешникам существовать в условиях санкций,

– объяснил Харитонов.

России чрезвычайно полезен этот китайский эксперимент. Кроме того, в течение последнего года именно страна-агрессор принимает мероприятия в рамках БРИКС. Значительное количество иностранцев из недемократических или малодемократических стран прибывает в Россию. Однако видно, что это все происходит под "крылом" Китая.

Если посмотреть на встречу глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде, то каждый из этих министров из непонятных государств сначала шел к главе МИД Китая Ван И, а потом он фактически за руку приводил их к Лаврову. Это полностью китайский проект, который крышует своего младшего партнера,

– отметил Харитонов.

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