Харьковчане прячутся от взрывов в метро: видео с места событий

О взрывах в Харькове начали сообщать около 5:00. Вскоре появилось видео, как местные жители прячутся от них в метро.

В сети опубликовали видео о взрывах и в других городах. В частности, Киеве и Одессе. Однако сообщают, что это могут быть провокации.

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Жители Харькова прячутся в подземке

Очевидцы в соцсетях начали распространять ролики взрывов в ряде украинских городов – Киеве, Харькове, Одессе, Бердянске и Краматорске. Первые сообщения появились рано утром – после того, как глава страны-агрессора Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Впоследствии в телеграме опубликовали видео, как харьковчане прячутся от взрывов в подземке. Заметьте, в качестве укрытия для населения можно использовать подвалы жилых домов, подземные переходы, метро и тому подобное.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

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Харьковчане прячутся от взрывов в метро: видео

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