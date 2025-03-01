Россия цинично атаковала Харьков: есть пострадавшие, повреждены медучреждение, жилые дома и не только

Оккупанты осуществили массированный обстрел Харькова с использованием БПЛА. Так, враг нанес 9 ударов в разных районах города.

По предварительным данным, пострадало 7 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения пресс-службы ГСЧС и Харьковской областной прокуратуры.

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Последствия атаки на Харьков

Сегодня ночью вражеские силы нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области.

в результате атаки повреждены:

Медучреждение,

жилые дома,

торговый центр,

магазины,

автозаправочная станция,

автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры.

здание пожарно-спасательного подразделения – выбиты окна, двери и ворота.

В ГСЧС указывают, что возникло 4 очага пожаров.

Один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуированы 64 человека, среди них – 56 пациентов и ребенок,

– говорится в сообщении.

Последствия атаки по Харькову / Фото ГСЧС

По предварительным данным, есть 7 пострадавших. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что среди травмированных лиц есть ребенок – 6-летний мальчик. Указывается, что ребенок получил ранения, которые, не угрожают его жизни, также у мальчика острая реакция на стресс.

Среди других травмированных – пять женщин и один мужчина. Отмечается, что у четырех – острая реакция на стресс, у других – не угрожающие жизни ранения тела и взрывные травмы.

В Шевченковском районе в результате двух попаданий в разных местах возле многоэтажных жилых домов были повреждены фасады этих домов, выбиты окна.

Также зафиксировано попадание возле одной из крупных больниц. В этом районе также было попадание по частному жилому дому.

В Киевском районе – попадание в неработающее офисное здание и в здание АЗС.

В Новобаварском районе – попадание в одноэтажный жилой дом.

Предварительно, для ударов россияне использовали БпЛА типа "Шахед" или же – "Герань".

