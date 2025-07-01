Авиаудар по Харькову: кадры с места удара вблизи многоэтажки
- 24 июля Харьков подвергся российской атаке, в результате которой пострадало около 30 человек, среди них дети.
- Атака повредила многоэтажки, машины, гаражи и гражданское предприятие, вызвав пожары.
- Президент Зеленский назвал удары бессмысленными, без военной цели, с единственным желанием России продолжать агрессию.
Утром 24 июля Харьков оказался под очередной российской атакой. Враг запустил УАБы, один из них попал рядом с многоэтажкой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и местные паблики.
Смотрите также Зафиксировано попадание в 11 локациях: Россия ночью запускала по Украине ракеты и более 100 дронов
Что известно об ударе по Харькову?
В четверг, 24 июля, российская авиация нанесла удар авиабомбами по Харькову, в результате чего пострадали около 30 человек. Среди раненых – 10-летняя девочка и 17-летний мальчик.
Первые кадры удара по городу / Фото ГСЧС Украины
На одной из локаций взрывная волна повредила жилые многоэтажки, там выбиты окна. Также пожарные ликвидировали пожар, который охватил более 10 автомобилей.
Пожарные ликвидируют пожар в результате обстрела: смотрите видео
Дым от прилетов поднимается в центре Харькова: смотрите видео
На другом участке обстрела, в районе гаражного кооператива, повреждены автомобили и сами гаражи. Кроме того, в результате удара загорелось гражданское предприятие.
Харьков после авиаудара / Фото Суспильного
"Совершенно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России – продолжать агрессию, убийства", – прокомментировал обстрел Зеленский.
Очевидцы показали первые мгновения после удара: смотрите видео
Кадры ликвидации последствий российского авиаудара / Фото Харьковской ОВА
Напомним, утром Россия ударила по Харькову. Число пострадавших гражданских постоянно растет. Удар был нанесен двумя УАБами, которые повредили жилой дом и другую гражданскую инфраструктуру.
К слову, в ночь на 24 июля страна-террорист атаковала Украину 4 ракетами и 103 дронами-камикадзе. Зафиксировано 16 попаданий в 11 населенных пунктах.