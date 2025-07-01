Авиаудар по Харькову: кадры с места удара вблизи многоэтажки

Утром 24 июля Харьков оказался под очередной российской атакой. Враг запустил УАБы, один из них попал рядом с многоэтажкой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и местные паблики.

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Что известно об ударе по Харькову?

В четверг, 24 июля, российская авиация нанесла удар авиабомбами по Харькову, в результате чего пострадали около 30 человек. Среди раненых – 10-летняя девочка и 17-летний мальчик.

Первые кадры удара по городу / Фото ГСЧС Украины

На одной из локаций взрывная волна повредила жилые многоэтажки, там выбиты окна. Также пожарные ликвидировали пожар, который охватил более 10 автомобилей.

Пожарные ликвидируют пожар в результате обстрела: смотрите видео

Дым от прилетов поднимается в центре Харькова: смотрите видео

На другом участке обстрела, в районе гаражного кооператива, повреждены автомобили и сами гаражи. Кроме того, в результате удара загорелось гражданское предприятие.

Харьков после авиаудара / Фото Суспильного

"Совершенно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России – продолжать агрессию, убийства", – прокомментировал обстрел Зеленский.

Очевидцы показали первые мгновения после удара: смотрите видео

Кадры ликвидации последствий российского авиаудара / Фото Харьковской ОВА

Напомним, утром Россия ударила по Харькову. Число пострадавших гражданских постоянно растет. Удар был нанесен двумя УАБами, которые повредили жилой дом и другую гражданскую инфраструктуру.

К слову, в ночь на 24 июля страна-террорист атаковала Украину 4 ракетами и 103 дронами-камикадзе. Зафиксировано 16 попаданий в 11 населенных пунктах.