Харьков ночью был под атакой "Шахедов" и балистики: не обошлось без попаданий

Ночью 14 марта враг в очередной раз запустил дроны-камикадзе типа "Шахед" в попытке нанести вред украинцам. Концентрированному удару подверглась Харьковская область.

Из сообщений Воздушных сил известно, что несколько групп "Шахедов" пролетели немало украинских областей с юга, чтобы атаковать Харьковскую область. Силы ПВО активно отрабатывали вражеские цели.

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Атака дронами на Харьков: первая информация о последствиях

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в социальных сетях, что город подвергся удару "Шахедами", и не обошлось без последствий.

Удар "Шахеда" по Харькову. Он упал в центре города в районе частных домов. К счастью, без пострадавших,

– написал Терехов.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали Шевченковский район Харькова ракетой С-300.

По состоянию на 5:57 глава ОВА заверил, что пострадавших нет.

Есть повреждения нежилых гражданских помещений. Осмотр места профильными службами продолжается,

– уточнил Синегубов.

В общем этой ночью под угрозой было много украинских областей, атака продолжалась много часов. Последние "Шахеды" фиксировали в Сумской области. А отбой угрозы дронов Воздушные силы объявили в 05:01.

Но на этом атака россиян на Харьков не прекратилась. В 05:10 мэр города сообщил о взрыве, перед этим от Воздушных сил была информация о пуске ракеты в направлении Полтавщины, а мониторы написали о применении с территории Белгородской области России баллистического вооружения.

Напомним, с вечера 9 и в ночь на 10 февраля Россия также атаковала Харьков "Шахедами". Тогда враги попали в заправку, и еще 14 домов сгорели дотла. К сожалению, город очень близко к границе с Россией, поэтому часто вражеские ракеты и дроны очень быстро преодолевают расстояние и защититься от обстрелов крайне сложно.