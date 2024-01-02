Россияне атаками заставляют сдаться и уехать: харьковчане вспомнили жуткое утро

Утром 2 января от массированной атаки россиян пострадал Харьков. Враг нанес удары по центральной части города, в основном – по жилым кварталам.

Среди пострадавших в результате атаки есть дети, многие сейчас находятся в медучреждениях, сообщает 24 Канал. Вражеские обстрелы привели к серьезным разрушениям в городе.

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Детали атаки россиян

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Ранее сообщалось о четырех взрывах в Харькове. Однако специалисты, работающие на местах, сходятся во мнении, что было три прилета и один взрыв бытового газа. Эту информацию еще уточняют взрывотехники.

Что касается типа ракет – это либо "Искандер-М", либо "Кинжал". Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, и будем через час-два понимать, что именно это было. Однако и в том, и в другом случае – это самые ценные ракеты России, которые не пожалели выпустить по мирному району,

– подчеркнул Владимир Тимошко, начальник полиции Харьковщины.

Утром в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что россияне обстреляли город "Кинжалами".

Обстрелы Харькова произошли по центральной части города. Оккупанты не целились в военные объекты – их целью были жилые кварталы.

"Удары нанесли с целью убийства мирного населения, вынуждая харьковчан уехать из города и сдаться. Такого не будет ни в коем случае. Мы переживем эту боль и ответим", – подчеркнул Тимошко.

Свидетельства очевидцев

Утро для харьковчан было ужасным. По состоянию на 13:53, от обстрелов россиян пострадали 49 человек, 40 из которых госпитализированы. Трое людей в тяжелом состоянии. 91-летняя женщина, к сожалению, умерла.

"Я приехал к товарищу. Он пострадал, руку оторвало. А мы работаем в скорой помощи. Товарищ как раз ехал на работу", – рассказал Юрий, пострадавший.

Российский обстрел Харькова / 24 Канал

Также в Харькове в результате ракетных ударов повреждены 47 жилых домов и десятки автомобилей. Среди пострадавших харьковчан есть 5 детей: трое 9-летних мальчиков и две девочки 6 и 13 лет.

Первый взрыв – я, жена, дочь и внучка выскочили, только сели на табуретки – второй взрыв. Все рушится, падает, пыль. Внучка и дочь пострадали. У дочери перелом ноги, внучка – в детской больнице. Мне лопату принесли, чтобы я мог забирать мусор. Как-то нужно помогать,

– отметил пострадавший Евгений.

Жители поврежденного дома ухаживали за двором. В частности, сажали там деревья и клумбы. К сожалению, все это вместе с домами уничтожили российские оккупанты. Сотни людей остались без жилья.

В одном из домов серьезно повредило крышу. Поэтому власти заявили о готовности выселять людей из аварийных домов.

Утренний обстрел Харькова: что известно