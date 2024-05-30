Не просто системы ПВО, – у Зеленского сказали, что надо для защиты Харькова
Харьков и область находится под российскими обстрелами ежедневно. Россияне без устали выпускают по городу баллистику, дроны, ракеты и управляемые авиационные бомбы.
Украине не хватает систем ПВО, чтобы полностью закрыть Харьковскую область от ударов. В то же время проблема не только в них. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в интервью для 24 Канала объяснил, что для защиты Харькова необходим не только Patriot.
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Что нужно для защиты Харькова от обстрелов
Количество баллистики, крылатых ракет, дронов, управляемых авиационных бомб, которую используют против Харькова, действительно впечатляет. Для того чтобы защитить город и область от непрерывных вражеских атак нужны не только комплексы Patriot.
Для защиты Харьковщины нужны не просто системы ПВО, не просто Patriot. Они должны быть скомбинированными с определенным объемом авиационного компонента - с F-16, потому что Patriot должен быть также защищен. Нам обязательно нужна тактическая авиация с большим плечом поражения, чтобы можно было уничтожать авиацию врага и так убрать управляемые авиационные (бомбы - 24 Канал) и дроны,
– пояснил Михаил Подоляк.
В частности, президент Владимир Зеленский постоянно подчеркивает нашим партнерам в острой необходимости Украины. Хотя, конечно, для защиты как Харькова, так и Харьковщины нужны хотя бы две дополнительные системы Patriot. Ведь этот комплекс эффективно работает по баллистике.
Военно-политическое руководство Украины всегда объясняет, какие инструменты, в каком количестве и комбинаторике должны быть на том или ином направлении для того, чтобы защитить его.
"Можно ли этого всего ожидать? Можно ожидать. Все дадут, однако все это будет сделано с определенным опозданием", – добавил Подоляк.
Обстрелы Харькова: последние новости
- Днем 30 мая в Харькове снова раздавалось несколько взрывов в 12:33, 13:40 и 13:55. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности, а также угрозу применения баллистического вооружения.
- В ночь на 30 мая Харьков также оказался под вражескими обстрелами. Около 2 ночи глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что Россия нанесла по меньшей мере 5 ударов. В частности, и по населенным пунктам Харьковского района. Чуть позже мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что удар был по критической инфраструктуре одного из районов города. К сожалению, есть пострадавшие.
- Накануне 29 мая в Харькове также звучала серия взрывов. В 10:35, по сообщению Харьковской ОВА, оккупанты нанесли удар по открытой территории Харьковского района. Взрывы в пригороде Харькова раздавались также вечером.