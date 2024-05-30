Не просто системы ПВО, – у Зеленского сказали, что надо для защиты Харькова

Харьков и область находится под российскими обстрелами ежедневно. Россияне без устали выпускают по городу баллистику, дроны, ракеты и управляемые авиационные бомбы.

Украине не хватает систем ПВО, чтобы полностью закрыть Харьковскую область от ударов. В то же время проблема не только в них. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в интервью для 24 Канала объяснил, что для защиты Харькова необходим не только Patriot.

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Что нужно для защиты Харькова от обстрелов

Количество баллистики, крылатых ракет, дронов, управляемых авиационных бомб, которую используют против Харькова, действительно впечатляет. Для того чтобы защитить город и область от непрерывных вражеских атак нужны не только комплексы Patriot.

Для защиты Харьковщины нужны не просто системы ПВО, не просто Patriot. Они должны быть скомбинированными с определенным объемом авиационного компонента - с F-16, потому что Patriot должен быть также защищен. Нам обязательно нужна тактическая авиация с большим плечом поражения, чтобы можно было уничтожать авиацию врага и так убрать управляемые авиационные (бомбы - 24 Канал) и дроны,

– пояснил Михаил Подоляк.

В частности, президент Владимир Зеленский постоянно подчеркивает нашим партнерам в острой необходимости Украины. Хотя, конечно, для защиты как Харькова, так и Харьковщины нужны хотя бы две дополнительные системы Patriot. Ведь этот комплекс эффективно работает по баллистике.

Военно-политическое руководство Украины всегда объясняет, какие инструменты, в каком количестве и комбинаторике должны быть на том или ином направлении для того, чтобы защитить его.

"Можно ли этого всего ожидать? Можно ожидать. Все дадут, однако все это будет сделано с определенным опозданием", – добавил Подоляк.

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