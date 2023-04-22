Харьков – под вражеским обстрелом: в городе слышали громкие взрывы

В субботу, 22 апреля, оккупанты обстреляли Харьков. В городе слышали несколько мощных взрывов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Местные жители сообщают, что слышали несколько взрывов.

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Харьков под вражеским обстрелом

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что город находится под вражеским обстрелом.

Харьков под обстрелом,

– предупредил Терехов.

По информации Суспильне, в городе слышали как минимум три мощных взрыва. Вместе с тем, полиция Харьковской области призвала горожан находиться в укрытиях, а о местах попадания сообщать на спецлинию 102.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что Харьковскую область, вероятно, атаковали 7 ракетами из ЗРК С-300. По предварительной информации – одна из ракет разорвалась над территорией России.

Олег Синегубов заявил, что под вражескую атаку попал город Харьков и область. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется. Советник председателя облсовета Наталья Попова сообщила, что было попадание в частный дом.

Игорь Терехов впоследствии заявил, что в Новобаварском районе Харькова из-за ракетных обстрелов пожар на объекте гражданской инфраструктуры. ГСЧС работают на месте. Информация о пострадавших уточняется.

Как стало известно позже, оккупанты атаковали несколько районов города. В частности, обстреляли Слободской и Основенский районы Харькова. В обоих случаях россияне атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также враг обстрелял село Котляры Харьковского района. Россияне нанесли удар по частному сектору. В настоящее время на месте прилета работают спасатели и медики. Информация о жертвах не поступала.

Россияне устроили по Волчанску

Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину постоянными обстрелами. Так, на днях ранее, россияне атаковали город Волчанск Харьковской области.

Враг ночью коварно нанес авиационный удар. Были повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов. Из-за удара ранения получили супруги 68 и 54 лет. Им на месте оказали помощь.

Спасатели во время поисково-спасательных работ обнаружили тела жертв атаки врага. Во время атаки погибли 50-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Известно, что в поисково-спасательные работы привлекали 15 спасателей и 15 сотрудников коммунальных служб.