Харьков подвергся авиационному обстрелу: много поврежденных домов, есть погибшие

Примененный врагом КАБ, скорее всего, попал в Основянском районе Харькова в частный сектор. Возник пожар, более 20 домов получили повреждения или разрушения.

Продолжаются работы по разбору завалов. Известно на данный момент о 4 погибших, по информации городского головы Харькова Игоря Терехова.

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Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 02:35, а отбой дали в 03:01. В этот промежуток враг нанес авиационный удар, вероятнее всего, КАБами (об угрозе такой атаки предупреждали Воздушные силы).

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что Харьков подвергся авиационному обстрелу.

Попадание (предположительно, КАБ) зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: 2 дома разрушены, около 20 получили различные повреждения,

– написал он в социальных сетях.

Продолжаются работы по разбору завалов. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, там могут быть люди, в том числе и дети. Также он написал о пожаре на месте прилета.

Уже известно о 4 погибших (по состоянию на 5 утра). Ликвидация последствий продолжается. На месте работают все экстренные службы.

В то же время продолжается атака ударных беспилотников врага. В нескольких областях еще есть воздушная тревога и угроза удара. В Киевской области власти сообщали о работе ПВО.